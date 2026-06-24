Stepena limonada: poletni hit, ki ima okus kot prava sladica (VIDEO)
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Stepena limonada je kremasta poletna osvežitev iz limon, kondenziranega mleka in sladke smetane. Pripravljena je v le nekaj minutah.
Ta kremasti napitek združuje osvežilno kislino svežih limon z bogato sladkobo kondenziranega mleka in rahlo stepeno teksturo sladke smetane. Gre za preprosto, a izjemno okusno poletno osvežitev, ki je navdušila ljubitelje kremastih napitkov po vsem svetu. Pripravljena je v le nekaj minutah, njen okus pa jo uvršča nekam med limonado in sladico v kozarcu.
Sestavine
- 80 ml soka svežih limon
- 170 g kondenziranega mleka (ne za kavo)
- 170 g sladke smetane za stepanje
- listi z večje vejice mete (uporabimo lahko tudi baziliko)
Za okras
- stepena sladka smetana
- rezina limone in listi mete za okras
Priprava
- Ožamemo limono, očistimo metine liste, kozarce postavimo v zamrzovalnik.
- V blender damo vse sestavine in mešamo minuto, največ dve, da nastane kremasta pena.
- V kozarec stresemo nekaj kock ledu in čez nalijemo stepeno limonado.
- Okrasimo s stepeno smetano, ličnim krhljem ali rezino limone in listom mete.
Datum Objave: 9.7.2026 ob 06:07