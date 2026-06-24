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Stepena limonada: poletni hit, ki ima okus kot prava sladica (VIDEO)

Stepena limonada FOTO: Sonja Ravbar
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Stepena limonada je kremasta poletna osvežitev iz limon, kondenziranega mleka in sladke smetane. Pripravljena je v le nekaj minutah.

Ta kremasti napitek združuje osvežilno kislino svežih limon z bogato sladkobo kondenziranega mleka in rahlo stepeno teksturo sladke smetane. Gre za preprosto, a izjemno okusno poletno osvežitev, ki je navdušila ljubitelje kremastih napitkov po vsem svetu. Pripravljena je v le nekaj minutah, njen okus pa jo uvršča nekam med limonado in sladico v kozarcu.

Sestavine

  • 80 ml soka svežih limon
  • 170 g kondenziranega mleka (ne za kavo)
  • 170 g sladke smetane za stepanje
  • listi z večje vejice mete (uporabimo lahko tudi baziliko)

Za okras

  • stepena sladka smetana
  • rezina limone in listi mete za okras

Priprava

  1. Ožamemo limono, očistimo metine liste, kozarce postavimo v zamrzovalnik.
  2. V blender damo vse sestavine in mešamo minuto, največ dve, da nastane kremasta pena.
  3. V kozarec stresemo nekaj kock ledu in čez nalijemo stepeno limonado.
  4. Okrasimo s stepeno smetano, ličnim krhljem ali rezino limone in listom mete.
Datum Objave: 9.7.2026 ob 06:07

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