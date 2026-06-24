Stepena limonada: poletni hit, ki ima okus kot prava sladica (VIDEO)

Stepena limonada je kremasta poletna osvežitev iz limon, kondenziranega mleka in sladke smetane. Pripravljena je v le nekaj minutah.

Ta kremasti napitek združuje osvežilno kislino svežih limon z bogato sladkobo kondenziranega mleka in rahlo stepeno teksturo sladke smetane. Gre za preprosto, a izjemno okusno poletno osvežitev, ki je navdušila ljubitelje kremastih napitkov po vsem svetu. Pripravljena je v le nekaj minutah, njen okus pa jo uvršča nekam med limonado in sladico v kozarcu.

Sestavine

80 ml soka svežih limon

170 g kondenziranega mleka (ne za kavo)

170 g sladke smetane za stepanje

listi z večje vejice mete (uporabimo lahko tudi baziliko)

Za okras

stepena sladka smetana

rezina limone in listi mete za okras

Priprava