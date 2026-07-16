Tako Grki ocvrejo bučke: menda so hrustljave kot čips
Ko začnejo bučke poganjati kot nore, se tudi mi obsedeno lotimo iskanja novih idej. Tokrat smo jo našli pri Marii Koutsogiannis, grški zvezdniški blogerki in ustvarjalki priljubljene kulinarične strani Food by Maria.
Njeni hrustljavi bučkini kolobarji oziroma kolokithakia tiganita so ena tistih preprostih grških jedi, ki navdušijo že ob prebiranju recepta. Bučke narežemo na tanke rezine, jih pomočimo v rahlo testo z mineralno vodo in ocvremo, da postanejo zlato zapečene in hrustljave, v sredini pa ostanejo mehke in sočne.
Skrivnost je v hladni mineralni vodi, zaradi katere je ovoj še posebno rahel, ter v cvrtju po manjših porcijah, da temperatura olja ne pade. Še vroče bučke posolimo, potresemo s svežimi zelišči in jih postrežemo s hladnim tzatzikijem. Popolna poletna predjed, ki s krožnika izgine hitreje, kot jo utegnemo cvreti.
Ocvrte bučke
Čas priprave: 10 minut
Čas cvrtja: 20 minut
Skupaj: 30 minut
Količina: za 4 osebe kot predjed
Za bučke
- 1 srednje velika do velika bučka, dolga približno 20 cm
- 30 g gladke moke
Za testo
- 60 g gladke moke
- 30 g koruznega škroba
- ½ žličke pecilnega praška
- 1 žlička soli
- ½ žličke mletega popra
- 1 žlička suhega origana
- 150 ml hladne mineralne vode
- oljčno olje za cvrtje
Za serviranje
- tzatziki za pomakanje
- sol in mleti poper
- sveža meta, peteršilj in/ali koper
Priprava
- Bučko narežemo na tanke kolobarje, debele približno 3 milimetre. Stresemo jih v skledo, potresemo s 30 g gladke moke in dobro premešamo, da se moka oprime vseh kolobarjev. Odstavimo.
- Pripravimo testo. V skledi z metlico zmešamo moko, koruzni škrob, pecilni prašek, sol, poper in suhi origano.
- Prilijemo 150 ml mineralne vode in premešamo le toliko, da se sestavine povežejo. Testo naj bo nekoliko redkejše od mase za palačinke.
- Večji krožnik obložimo s papirnatimi brisačami.
- V večjo ponev z višjim robom nalijemo od 1 do 2,5 centimetra oljčnega olja in ga segrevamo na srednji temperaturi. Olje je dovolj vroče, ko vanj pomočimo ročaj lesene kuhalnice in se okoli njega pojavijo mehurčki. Preverimo lahko tudi tako, da v olje kanemo malo testa, ki mora takoj zacvrčati.
- Kolobarje bučk pomočimo v testo in počakamo, da odvečno testo odteče. Nato jih previdno polagamo v vroče olje. Naenkrat cvremo od osem do deset kolobarjev, da ponev ni prenatrpana.
- Bučke cvremo od 3 do 4 minute in jih približno na polovici časa obrnemo, da se enakomerno zlato zapečejo na obeh straneh. Če prehitro temnijo, temperaturo nekoliko zmanjšamo.
- Ocvrte bučke s penovko ali kuhinjskimi prijemalkami preložimo na krožnik, obložen s papirnatimi brisačami.
- Postopek ponavljamo, dokler ne ocvremo vseh bučk.
- Še vroče bučke posolimo in popopramo ter potresemo s svežo meto, peteršiljem ali koprom. Postrežemo jih s tzatzikijem za pomakanje.