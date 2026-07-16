Tako Grki ocvrejo bučke: menda so hrustljave kot čips

Ocvrte bučke v rahlem testu z mineralno vodo so imenitna poletna predjed, še posebej, če jih postrežemo s tzatzikijem in svežimi zelišči.

Ko začnejo bučke poganjati kot nore, se tudi mi obsedeno lotimo iskanja novih idej. Tokrat smo jo našli pri Marii Koutsogiannis, grški zvezdniški blogerki in ustvarjalki priljubljene kulinarične strani Food by Maria.

Njeni hrustljavi bučkini kolobarji oziroma kolokithakia tiganita so ena tistih preprostih grških jedi, ki navdušijo že ob prebiranju recepta. Bučke narežemo na tanke rezine, jih pomočimo v rahlo testo z mineralno vodo in ocvremo, da postanejo zlato zapečene in hrustljave, v sredini pa ostanejo mehke in sočne.

Skrivnost je v hladni mineralni vodi, zaradi katere je ovoj še posebno rahel, ter v cvrtju po manjših porcijah, da temperatura olja ne pade. Še vroče bučke posolimo, potresemo s svežimi zelišči in jih postrežemo s hladnim tzatzikijem. Popolna poletna predjed, ki s krožnika izgine hitreje, kot jo utegnemo cvreti.

Ocvrte bučke

Čas priprave: 10 minut

Čas cvrtja: 20 minut

Skupaj: 30 minut

Količina: za 4 osebe kot predjed

Za bučke

1 srednje velika do velika bučka, dolga približno 20 cm

30 g gladke moke

Za testo

60 g gladke moke

30 g koruznega škroba

½ žličke pecilnega praška

1 žlička soli

½ žličke mletega popra

1 žlička suhega origana

150 ml hladne mineralne vode

oljčno olje za cvrtje

Za serviranje

tzatziki za pomakanje

sol in mleti poper

sveža meta, peteršilj in/ali koper

Priprava