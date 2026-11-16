Svinjski medaljoni so lahko izjemno mehki in sočni, če jih pravilno popečemo. S tem preprostim trikom in slastno omako bodo vedno uspeli.

Svinjska ribica je eden najnežnejših kosov svinjine, zato za odlično kosilo ne potrebuje dolge priprave ali zapletenih dodatkov. Prav nasprotno: najboljša je, kadar jo narežemo na medaljone in na hitro popečemo v vroči ponvi. Tako dobi lepo zapečeno skorjico, notranjost pa ostane mehka in sočna.

Skrivnost je v pravilni temperaturi in kratkem času pečenja. Meso pred pripravo dobro osušimo, ponev močno segrejemo, medaljonov pa ne pečemo vseh naenkrat, saj bi se sicer začeli dušiti v lastnem soku. Za piko na i iz zapečenih sokov, ki ostanejo na dnu ponve, pripravimo še preprosto masleno omako. Zraven ponudimo kremast pire krompir in kosilo, ki bi ga bili veseli tudi v dobri gostilni, je nared.

Popečeni svinjski medaljoni v masleni omaki

Na Primorskem in v Vipavski dolini svinjski ribici pravijo tudi svinjska prata.

Sestavine za 4 osebe.

800 g svinjske ribice, očiščene srebrne opne

2–3 žlice svinjske masti

2 dl čiste jušne osnove ali vroče vode

3–4 žlice hladnega masla

sol in sveže mlet črni poper

Priprava

Meso vzamemo iz hladilnika 15–20 minut pred peko. Narežemo ga na tanjše medaljone, debele približno 1–1,5 cm, in vsak kos z dlanjo rahlo potlačimo. Rezine temeljito osušimo s papirnatimi brisačkami. Solimo in popramo jih tik pred peko. V veliki ponvi na močnem ognju segrejemo dobro žlico svinjske masti. Vanjo položimo polovico medaljonov, tako da je med njimi dovolj prostora. Pečemo jih približno 1,5–2 minuti na vsaki strani oziroma toliko časa, da lepo porjavijo in dosežejo ustrezno središčno temperaturo. Pečene medaljone preložimo na topel krožnik. Na enak način, z dodatkom maščobe po potrebi, spečemo še drugo polovico mesa. Krožnik z mesom ohlapno pokrijemo z aluminijasto folijo. Iz ponve odlijemo odvečno maščobo, tako da je ostane le za žličko ali dve. Zapečene delce mesa pustimo na dnu, saj bodo omaki dali bogat okus. V ponev prilijemo jušno osnovo oziroma vročo vodo in s kuhalnico podrgnemo po dnu, da se zapečeni delci sprostijo. Pustimo rahlo vreti 3–4 minute, da se tekočina nekoliko pokuha. Ponev odstavimo z ognja in v omako postopoma vmešamo hladno maslo, da postane gladka in svilnata. Prilijemo še sok, ki se je med počivanjem nabral pod mesom na krožniku, in nežno premešamo. Medaljone razporedimo na krožnike, jih prelijemo s toplo masleno omako in takoj ponudimo. Zraven se odlično poda kremast pire krompir.

Namig: Čas pečenja je odvisen od debeline medaljonov in temperature ponve. Za varno pripravo svinjine uporabimo kuhinjski termometer: meso naj v sredini doseže vsaj 63 °C, nato pa naj počiva najmanj tri minute. Tako se izognemo nepotrebnemu prepekanju, zaradi katerega bi medaljoni postali suhi in trdi.