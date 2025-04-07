Hugo spritz je razmeroma mlad koktajl, ki je nastal leta 2005 v mestu Naturno na Južnem Tirolskem. Barman Roland Gruber ga je ustvaril kot lažjo in bolj svežo alternativo priljubljenemu aperol spritzu. V prvotni različici je proseccu, mineralni vodi in meti dodal sirup iz melise, pozneje pa ga je nadomestil dostopnejši bezgov sirup, ki je postal zaščitni znak današnjega huga. Osvežilna pijača se je z Južne Tirolske hitro razširila po Italiji, Avstriji, Nemčiji in drugih evropskih državah ter postala ena najbolj priljubljenih poletnih različic šprica.

Mi pa ne bi bili mi, če se ne bi malce poigrali z okusi. Spomnili smo se, da smo vas lani navdušili z receptom za sirup iz bazilike, ki pa je kot nalašč, da popestri ta čudovito osvežujoč poletni koktajl. Doda mu zeliščno aromo in nekoliko bolj prefinjen okus – tisto nekaj, zaradi česar vas bodo vsi spraševali, kaj ste dodali v kozarec. Tudi cvetlične ledene kocke bodo prava paša za oči.

Sestavine za 1 kozarec

90 ml ohlajenega prosecca

30 ml bezgovega sirupa

15–20 ml domačega bazilikinega sirupa

30 ml mineralne vode z mehurčki

ledene kocke

nekaj listov sveže bazilike

rezina limete ali limone

Za posebne ledene kocke

voda

majhni listi bazilike

užitne rožice

Sirup iz bazilike

1 skodelica vode

1 skodelica sladkorja

1 velik šop sveže bazilike

Priprava

Sirup: V kozici segrejemo vodo in sladkor ter mešamo, da se sladkor popolnoma raztopi. Sirup odstavimo z ognja, dodamo baziliko in pustimo stati 20–30 minut, da se okus lepo razvije. Nato sirup precedimo, ohladimo in shranimo v stekleničko. Priprava ledenih kock: V modelčke za led damo majhne liste bazilike ali užitne rožice. Prelijemo z vodo in zamrznemo. Hugo: V velik vinski kozarec damo nekaj ledenih kock z baziliko ali rožicami. Dodamo bezgov sirup in bazilikin sirup. Prilijemo ohlajen prosecco in mineralno vodo z mehurčki. Na hitro in nežno premešamo, da ohranimo mehurčke. Dodamo sveže liste bazilike in rezino limete ali limone. Postrežemo takoj, dobro ohlajeno.

Namig: priporočamo, da kozarce prej za postavite v zamrzovalnik za 15 minut.