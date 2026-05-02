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Tako pripravljen krompir bo neverjetno hrustljav (VIDEO)

Hrustljavo pečen krompir FOTO: Sonja Ravbar
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Najprej ga na hitro pokuhamo, nato pa spečemo v vroči masti. Tako pečen krompir dobi zlato skorjico in mehko sredico.

Zlato zapečen, na robovih skoraj stekleno hrustljav, znotraj pa mehak in kremast – takšen je mladi krompir, ko ga pred peko rahlo potlačimo in položimo v vročo mast. Česen in rožmarin mu dodata omamen vonj, sveža jogurtova pomaka z drobnjakom in limono pa poskrbi za ravno pravšnjo osvežitev.

Sestavine

Za krompir

  • 1 kg mladega krompirja
  • 3 žlice svinjske masti
  • 4 stroki česna
  • 2 vejici svežega rožmarina
  • sol
  • sveže mlet poper

Za jogurtovo pomako

  • 180 g grškega jogurta
  • 2 žlici kisle smetane
  • pest svežega drobnjaka
  • 1 manjši strok česna
  • 1 čajna žlička limoninega soka
  • sol
  • sveže mlet poper

Priprava

  1. Mladi krompir dobro operemo in ga kuhamo v osoljeni vodi približno 15 minut, da se zmehča, vendar ostane čvrst.
  2. Pečico segrejemo na 220 stopinj. V pekač damo svinjsko mast in ga postavimo v pečico, da se mast močno segreje.
  3. Krompir odcedimo in pustimo nekaj minut, da izhlapi odvečna vlaga.
  4. Previdno ga položimo v vročo mast ter dobro premešamo. Po želji ga lahko rahlo potlačimo z dnom kozarca ali vilicami, da nastanejo razpoke in še bolj hrustljavi robovi. Dodamo stroke česna, rožmarin, sol in poper.
  5. Pečemo približno 35–45 minut, vmes krompir enkrat ali dvakrat obrnemo, da postane zlato rjav in izjemno hrustljav.
  6. V tem času naredimo še pomako. V skledi zmešamo grški jogurt, kislo smetano, drobno nasekljan drobnjak, strt česen in sok limone. Začinimo s soljo in poprom ter dobro premešamo.
  7. Hrustljav krompir postrežemo vroč, skupaj z osvežilno jogurtovo pomako.
Datum Objave: 14.7.2026 ob 06:07

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