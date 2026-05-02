Tako pripravljen krompir bo neverjetno hrustljav (VIDEO)
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Najprej ga na hitro pokuhamo, nato pa spečemo v vroči masti. Tako pečen krompir dobi zlato skorjico in mehko sredico.
Zlato zapečen, na robovih skoraj stekleno hrustljav, znotraj pa mehak in kremast – takšen je mladi krompir, ko ga pred peko rahlo potlačimo in položimo v vročo mast. Česen in rožmarin mu dodata omamen vonj, sveža jogurtova pomaka z drobnjakom in limono pa poskrbi za ravno pravšnjo osvežitev.
Sestavine
Za krompir
- 1 kg mladega krompirja
- 3 žlice svinjske masti
- 4 stroki česna
- 2 vejici svežega rožmarina
- sol
- sveže mlet poper
Za jogurtovo pomako
- 180 g grškega jogurta
- 2 žlici kisle smetane
- pest svežega drobnjaka
- 1 manjši strok česna
- 1 čajna žlička limoninega soka
- sol
- sveže mlet poper
Priprava
- Mladi krompir dobro operemo in ga kuhamo v osoljeni vodi približno 15 minut, da se zmehča, vendar ostane čvrst.
- Pečico segrejemo na 220 stopinj. V pekač damo svinjsko mast in ga postavimo v pečico, da se mast močno segreje.
- Krompir odcedimo in pustimo nekaj minut, da izhlapi odvečna vlaga.
- Previdno ga položimo v vročo mast ter dobro premešamo. Po želji ga lahko rahlo potlačimo z dnom kozarca ali vilicami, da nastanejo razpoke in še bolj hrustljavi robovi. Dodamo stroke česna, rožmarin, sol in poper.
- Pečemo približno 35–45 minut, vmes krompir enkrat ali dvakrat obrnemo, da postane zlato rjav in izjemno hrustljav.
- V tem času naredimo še pomako. V skledi zmešamo grški jogurt, kislo smetano, drobno nasekljan drobnjak, strt česen in sok limone. Začinimo s soljo in poprom ter dobro premešamo.
- Hrustljav krompir postrežemo vroč, skupaj z osvežilno jogurtovo pomako.
Datum Objave: 14.7.2026 ob 06:07