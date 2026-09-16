Testenine z gobami: hitro, kremasto in božansko (VIDEO)

Včasih za dobro kosilo ne potrebujemo veliko – le ponev, pest preprostih sestavin in dobrih dvajset minut. Te bogato kremaste testenine so prav takšno kosilo za dušo: hitro pripravljeno in polno okusa po zapečenih gobah, česnu, timijanu in parmezanu.

A pri pripravi je ena podrobnost, ki naredi veliko razliko: gob ne smemo prehitro zaliti ali jim dodati drugih sestavin. Najprej jih na močnem ognju res dobro popečemo, da tekočina izpari in lepo porjavijo. Prav takrat razvijejo tisti polni, skoraj mesnati okus, zaradi katerega bo ta preprosta pašta tako dobra.

Sestavine

Za 4 osebe.

500 g gob

3 stroki česna

2 žlici oljčnega olja

30 g masla

nekaj vejic svežega timijana

100 ml suhega belega vina

200 ml smetane za kuhanje

ščepec muškatnega oreščka

sol

sveže mlet črni poper

400 g drobnih testenin

100–150 ml vode od kuhanja pašte

70 g sveže naribanega parmezana

Priprava