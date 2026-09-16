Testenine z gobami: hitro, kremasto in božansko (VIDEO)
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Včasih za dobro kosilo ne potrebujemo veliko – le ponev, pest preprostih sestavin in dobrih dvajset minut. Te bogato kremaste testenine so prav takšno kosilo za dušo: hitro pripravljeno in polno okusa po zapečenih gobah, česnu, timijanu in parmezanu.
A pri pripravi je ena podrobnost, ki naredi veliko razliko: gob ne smemo prehitro zaliti ali jim dodati drugih sestavin. Najprej jih na močnem ognju res dobro popečemo, da tekočina izpari in lepo porjavijo. Prav takrat razvijejo tisti polni, skoraj mesnati okus, zaradi katerega bo ta preprosta pašta tako dobra.
Sestavine
Za 4 osebe.
- 500 g gob
- 3 stroki česna
- 2 žlici oljčnega olja
- 30 g masla
- nekaj vejic svežega timijana
- 100 ml suhega belega vina
- 200 ml smetane za kuhanje
- ščepec muškatnega oreščka
- sol
- sveže mlet črni poper
- 400 g drobnih testenin
- 100–150 ml vode od kuhanja pašte
- 70 g sveže naribanega parmezana
Priprava
- Gobe očistimo in narežemo na manjše koščke. V večji ponvi dobro segrejemo oljčno olje, dodamo gobe in jih na močnem ognju pražimo, da lepo porjavijo in tekočina, ki jo spustijo, popolnoma izpari.
- Ko so gobe lepo zapečene, zmanjšamo ogenj ter dodamo maslo, drobno sesekljan česen in svež timijan. Pražimo še približno minuto, samo toliko, da česen zadiši.
- Zalijemo z belim vinom in kuhamo, da vino skoraj popolnoma povre. Prilijemo smetano ter začinimo s soljo, sveže mletim črnim poprom in ščepcem muškatnega oreščka. Na nizkem ognju kuhamo še nekaj minut, da se omaka nekoliko zgosti.
- Medtem testenine skuhamo al dente v dobro osoljeni vodi. Preden jo odcedimo, prihranimo nekaj vode od kuhanja.
- Pašto prestavimo neposredno v ponev z gobovo omako. Dodamo sveže nariban parmezan in postopoma prilivamo vodo od kuhanja pašte. Dobro premešamo oziroma ponev stresamo, da se škrobna voda, parmezan in omaka povežejo v svilnato, kremno omako.
- Postrežemo takoj ter zaključimo s sveže naribanim parmezanom, črnim poprom in po želji še nekaj listki svežega timijana.
Datum Objave: 23.9.2026 ob 06:09
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