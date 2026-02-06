Testenine z makom: skoraj pozabljena klasika

Mak običajno povezujemo s potico, makovko ali zavitkom, redkeje pa s testeninami. A nekoč so bili rezanci z makom stalnica v številnih gospodinjstvih.

Njihova prednost je prav v preprostosti. Nekaj masla, mleti mak, malo smetane in testenine – več skoraj ne potrebujemo. Jed lahko pripravimo bolj sladko ali manj sladko, po želji dodamo med ali celo žlico slivove marmelade.

Če ste med tistimi, ki se rezancev z makom spomnite iz otroštva, vas bo recept verjetno razveselil. Če jih še niste poskusili, pa boste odkrili, zakaj so jih imele rade generacije pred nami.

Sestavine

500 g testenin (mi smo uporabili casarecce)

1–1,5 dl sladke smetane

5–6 žlic zmletega maka

žlica masla

sladkor po okusu

sol

Priprava

V večjem loncu pristavimo vodo za testenine, osolimo in zavremo. V večji kozici na manjšem ognju stopimo za dobro žlico masla. Ko se začne peniti, dodamo mak, premešamo in minuto, dve pražimo. Dolijemo sladko smetano, pomešamo in pustimo na ognju tako dolgo, da smetana zavre. V slani krop dodamo izbrane testenine in jih skuhamo – najbolje malce manj, kot je navedeno v navodilu na embalaži. Kuhane odcedimo in stresemo v kozico, v kateri čaka smetana z makom. Sladkamo šele na koncu, kar nam omogoči, da jed postrežemo tudi na slano.

Namigi: Kot sladilo je izredno primeren tekoč cvetlični med. Če pa nimamo pri roki smetane (najbolje se obnese navadna, za stepanje), lahko dodamo malce več masla in mleko ter pokuhamo kako minuto dlje, da se zgosti: ne sme biti vodeno in tekoče. Kdor pa pogreša zimo in smučanje, lahko doda žlico slivove marmelade in že bo nekje v Alpah in jedel znameniti kvašeni cmok.

Za nas sta kuhali Polona Hribar in Polona Vesel iz Kulta 316.