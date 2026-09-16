To je ena najboljših sladic iz kakija: Pripravljena brez peke in v 15 minutah (VIDEO)

Kakijeve sanje – preprosta, a zelo privlačna jesenska sladica v kozarčku, v kateri se prepletajo različni okusi in teksture.

Da je tako dobra, pripomorejo prijetni kontrasti: hrustek, kremast sladoled, sočen kaki in rahla smetana, cimet pa vse skupaj poveže v jesensko celoto. Ker je priprava hitra in ne zahteva peke, je to odlična sladica, ko želimo iz zrelih kakijev pripraviti nekaj posebnega, a brez veliko dela.

Kakijeve sanje

Priprava: 15 minut

Porcije: 4

Zahtevnost: zelo preprosto

120 g hrustkov (hrustljavi lešnikovi piškoti – kukiji ali hrustljava granola)

4 kepice lešnikovega sladoleda

4 zelo zreli kakiji

250 ml sladke smetane

žlička sladkorja v prahu

Posip

naribana čokolada

nasekljani praženi lešniki

cimet v prahu

Priprava

Lešnike (olupljene) popražimo, da zadišijo. Nasekljamo. Kaki pretlačimo skozi fino cedilo, da dobimo popolnoma gladek in svilnat pire. Sladko smetano s sladkorjem v prahu stepemo do mehkih vrhov. Sestavimo kozarčke: na dno vsakega damo približno 30 g hrustka, lahko še nekaj nasekljanih lešnikov. Nato dodamo veliko kepico lešnikovega sladoleda. Obilno prelijemo s kakijevim pirejem. Na kakijevo plast naložimo ali nabrizgamo mehko stepeno smetano. Po vrhu potresemo še malo cimeta v prahu, naribane čokolade in nekaj nasekljanih lešnikov.

Pomembno: Kozarčke sestavimo tik pred serviran­jem, saj mora hrustek ostati hrustljav, sladoled pa lepo čvrst.