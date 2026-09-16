To je ena najboljših sladic iz kakija: Pripravljena brez peke in v 15 minutah (VIDEO)
Da je tako dobra, pripomorejo prijetni kontrasti: hrustek, kremast sladoled, sočen kaki in rahla smetana, cimet pa vse skupaj poveže v jesensko celoto. Ker je priprava hitra in ne zahteva peke, je to odlična sladica, ko želimo iz zrelih kakijev pripraviti nekaj posebnega, a brez veliko dela.
Kakijeve sanje
Priprava: 15 minut
Porcije: 4
Zahtevnost: zelo preprosto
- 120 g hrustkov (hrustljavi lešnikovi piškoti – kukiji ali hrustljava granola)
- 4 kepice lešnikovega sladoleda
- 4 zelo zreli kakiji
- 250 ml sladke smetane
- žlička sladkorja v prahu
Posip
- naribana čokolada
- nasekljani praženi lešniki
- cimet v prahu
Priprava
- Lešnike (olupljene) popražimo, da zadišijo. Nasekljamo.
- Kaki pretlačimo skozi fino cedilo, da dobimo popolnoma gladek in svilnat pire.
- Sladko smetano s sladkorjem v prahu stepemo do mehkih vrhov.
- Sestavimo kozarčke: na dno vsakega damo približno 30 g hrustka, lahko še nekaj nasekljanih lešnikov.
- Nato dodamo veliko kepico lešnikovega sladoleda.
- Obilno prelijemo s kakijevim pirejem.
- Na kakijevo plast naložimo ali nabrizgamo mehko stepeno smetano.
- Po vrhu potresemo še malo cimeta v prahu, naribane čokolade in nekaj nasekljanih lešnikov.
Pomembno: Kozarčke sestavimo tik pred serviranjem, saj mora hrustek ostati hrustljav, sladoled pa lepo čvrst.
Mu Cuisine namig
Stepena smetana Mu Cuisine poskrbi za nežno, rahlo in kremasto plast, ki lepo uravnoteži sladkost zrelega kakija in lešnikovega sladoleda. V kombinaciji s hrustljavimi piškoti ustvari prijeten kontrast tekstur, zaradi katerega je vsak grižljaj nekaj posebnega. Za najboljši rezultat smetano stepemo le do mehkih vrhov, da ostane rahla in svilnata.
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