Buče: TOP 15 receptov

Jesen na krožniku nam v vsej svoji lepoti pričarajo prav buče, oranžne zapeljivke, ki se znajo obnašati tako v slanih kot sladkih jedeh.

Buče so res prave kameleonke. Oponašajo lahko sadje ali so zelenjava v pravem pomenu besede. Kako jih pretvoriti v odlične marmelade in podobne shranke, s katerimi začimbami jih obogatiti in katero sorto izbrati, smo pisali tukaj. Tokrat pa se posvečamo jedem, ki si jih lahko postavimo na mizo za zajtrk, kosilo, večerjo ali sladico.

Kremasta in zelo okusna omaka brez mesa.



Nič čudnega, jesen je tu in čas je za buče na sto in en način. Recept za preprost bučni kolač je bil na Pinterestu deljen kar enajst tisočkrat in prepričani smo, da ne zaman. Je namreč odličnega okusa, čezenj pa je prelita tudi mamljiva glazura, ki svoj pečat pusti tudi na izgledu.



Ameriška kuharska zvezdnica Martha Stewart je znana po preprostih in okusnih receptih za širšo množico ljudi.

Nežni okus buče v spremstvu čokolade. Marsikoga bo okus spomnil na medenjake.



Sicer glasujemo za sladko varianto, ampak tale zavitek lahko naredite tudi brez sladkorja, torej slanega, in ponudite ob solati.



Še en predlog za uporabo pridelka buč.



Jesensko obarvani kruhki so pripravljeni z bučnim pirejem in na obraz vedno privabijo nasmeh.



Okusna in zdrava.



Z užitkom ga bodo pomazali vegani, mesojedci lahko dodajo kos mesa.



Zanimiva struktura in sama po sebi lep okras na mizi.



Vlažen poln kruh z bučnim pirejem in polento, ki bi mu skoraj lahko rekli pogača.



Pravo presenečenje!



Poigrajte se z dodatki: bučni pire je nevtralen in hvaležen »poligon«.



Ne moreš jih spraviti iz svoje buče.



Lahka priprava in barvit končni videz, ki kar vabi, da se zakopljemo vanjo.



Naslovna fotografija: Getty Images