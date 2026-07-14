TOP 7 receptov, zaradi katerih smo še bolj nori na bučke

Od kremastih testenin in hitrega karija do hrustljave italijanske pite – izbrali smo recepte, ki dokazujejo, da bučk to poletje preprosto ne more biti preveč.

Ko začnejo bučke na vrtu rasti hitreje, kot jih lahko sproti pobiramo, se vsako leto pojavi isto vprašanje: kaj bomo pripravili tokrat? Na srečo je ta poletna zelenjava tako prilagodljiva, da jo lahko spremenimo v skoraj vse – svežo solato, sočno zloženko, kremasto omako, hitro kosilo ali imenitno italijansko specialiteto.

Zbrali smo sedem receptov, h katerim se vedno znova vračamo. Nekateri so pripravljeni v manj kot pol ure, pri drugih večino dela opravi pečica, prav vsi pa imajo nekaj skupnega: bučke v njih nikakor niso le neopazen dodatek.

Carbonara z bučkami, ki bi jo jedli vsak dan

Kdo pravi, da poletna carbonara potrebuje meso? Na ponvi popečene bučke se odlično ujamejo s špageti, jajci, parmezanom in obilico sveže strtega popra. Rezultat je bogata jed brez kapljice smetane, ki je na mizi, kot bi trenil.

Musaka z bučkami

Sočna zloženka iz bučk in krompirja nas spomni na preprosta kosila, kakršna so pripravljale že naše babice. Ta brezmesna različica je nekoliko lažja, saj bešamel nadomesti preliv iz grškega jogurta, jajc in sira. Najboljša je, ko se nekoliko ohladi in jo postrežemo s skledo sveže solate.

Superkremni rižek z bučkami in limono

Videti je kot rižota, a je pripravljen iz drobnih testenin v obliki riževih zrn. Naribane bučke, česen, parmezan in mleko poskrbijo za kremasto teksturo, limonov sok in lupinica pa jedi dodata ravno prav svežine. Idealno za dneve, ko potrebujemo nekaj tolažilnega, vendar ne pretežkega.

Bučke v kremni omaki

Recept, ki bo rešil tudi tisto nekoliko preveliko bučko, ki se je pred nami predolgo skrivala pod listi. Naribane bučke se s paradižnikom spremenijo v gosto, prijetno kiselkasto omako, klasično kislo smetano pa v tej veganski različici nadomesti krema iz indijskih oreščkov. Ponudimo jo s krompirjevim pirejem in obilico peteršilja ali kopra.

Osvežilna solata iz trakcev bučk, korenja in jabolk

Ko je prevroče za kuhanje, potrebujemo prav takšen recept. Bučke, korenje in jabolko narežemo na tanke trakce, dodamo peteršilj ter vse skupaj začinimo z jabolčnim kisom, oljčnim oljem in soljo. Jabolko poskrbi za hrustljavost, nežno sladkost in osvežujočo kislino.

Scarpaccia z bučkami

Tanka, zlato zapečena in na robovih zapeljivo hrustljava scarpaccia je tradicionalna toskanska jed, ki je v zadnjih letih osvojila splet. Nekje med slano pito, fritato in palačinko združuje bučke, polento, moko, parmezan in feto. Postrežemo jo kot prigrizek, predjed ali lahko kosilo z rukolo in kremasto pomako.

Kari s piščancem, bučko in hrustljavo čičerko

Hitro kosilo za dneve, ko se nam mudi, kljub temu pa si želimo nekaj zares okusnega. Piščanec in bučke se kuhajo v dišeči omaki iz karija in kokosovega mleka, piko na i pa doda v pečici popečena hrustljava čičerka. Z dolgozrnatim rižem je vse skupaj na mizi v slabe pol ure.

Bučke so blage, hvaležne in vedno pripravljene prevzeti okuse sestavin, s katerimi jih združimo. Prav zato se jih tudi ob največjem poletnem obilju ne naveličamo – le dober recept moramo izbrati.