TOP 8 preprostih receptov za kruh, ki jih bomo pekli to jesen

Od bučnega kruha in fokače do hitrih bombetk brez kvasa: popolnoma nezahtevni recepti za domač kruh, ki bo dišal iz pečice vso jesen.

Jesen ima prav poseben talent, da nas znova spravi k pečici. Ko so jutra hladnejša in se dnevi krajšajo, je vonj po sveže pečenem kruhu še bolj vabljiv. In ni treba, da se njegove priprave lotimo kot velikega pekovskega projekta.

Izbrali smo osem preverjenih receptov, pri katerih je skupni imenovalec predvsem preprostost. Nekateri ne zahtevajo niti gnetenja, drugi so brez kvasa in zato nared skoraj mimogrede, dva pa smo obarvali z najbolj jesensko sestavino – bučo. Med njimi so hlebčki za zajtrk, bombetke za ob enolončnico, hrustljava francoska štručka in fokača, ki bi jo z veseljem pojedli kar samo.

Polnozrnat pirin hlebček brez gnetenja

Za vse, ki bi radi pekli domač kruh, a se jim ne ljubi dolgo gnesti. Sestavine le zmešamo, testo pa nato za 12 do 18 ur prepustimo hladilniku. Naslednji dan ga oblikujemo in spečemo v pokriti ognjevarni posodi. Malo dela, veliko zadovoljstva.

Bučna fokača

Prava jesenska lepotica. Bučni pire ji ne podari le krasne oranžne barve, ampak tudi sočnost in nežno sladkast okus. Na vrhu jo dopolnita rožmarin in solni cvet, zato se imenitno poda k narezkom, namazom in jedem na žlico – ali pa jo trgamo kar samo.

Brzinski kruh brez kvasa z grškim jogurtom

Ko si zaželimo domačega kruha, časa za vzhajanje pa nimamo. Kvas v tem receptu nadomesti pecilni prašek oziroma druga sredstva za vzhajanje, grški jogurt pa pripomore k prijetni teksturi. Polnozrnata moka in semena poskrbijo za rustikalen značaj, rezultat pa je mehka sredica s hrustljavo skorjico.

Hiter bučni kruh

Še en dokaz, da je lahko domač kruh skoraj tako preprost kot kolač. Brez vzhajanja in brez gnetenja: v testu so drobno naribana buča maslenka, mineralna voda in pecilni prašek, po vrhu pa bučnice. Kot nalašč za dni, ko imamo doma kos buče, pa ne vemo, kaj bi z njim.

Pirine bombetke

Mehke, puhaste in posejane s semeni – takšne bombetke so odlične za zajtrk ali malico, še bolj pa nam dišijo ob jesenski enolončnici, ko z njimi lahko pomažemo krožnik do zadnje kapljice. Dobra lastnost: okusne ostanejo tudi, ko niso več sveže iz pečice.

Francoska štručka

Skleda in lesena žlica – to je skoraj vsa oprema, ki jo potrebujemo. Testo je preprosto, vzhaja približno uro in pol, že po dobrih dveh urah od začetka priprave pa lahko režemo rustikalno štručko s hrustljavo skorjico in mehko, luknjičasto sredico.

Ekspresne bombetke brez kvasa

Od želje po svežem pecivu do prvega ugriza mine manj kot pol ure. Ker ni kvasa, ni niti čakanja na vzhajanje: testo z jogurtom oblikujemo v bombetke, jih po želji posujemo z makom, sezamom ali sirom in pečemo približno 15 do 20 minut. Recept, ki si ga velja zapomniti za nujne primere.

Hitra jogurtova pogača

Tista rešitev za nedeljo, ko je kosilo skoraj na mizi, kruha pa ni. Tudi ta pogača je brez kvasa, zato ni treba čakati na vzhajanje. Jogurt poskrbi za mehko testo, vse skupaj pa je po približno 20 do 25 minutah peke pripravljeno za trganje in pomakanje v omako. Dobra je topla in ohlajena.