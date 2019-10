Rahlo posodobljen več kot 50 let star recept za torto, ki gre v naši družini iz roda v rod. Potrebujemo samo pet sestavin!

Sestavine

Testo

– 5 beljakov

– 250 g sladkorja v prahu

– 250 g olupljenih mandljev (zmeljemo jih z mlinčkom za orehe)

Nadev

– 5 rumenjakov

– 4 žlice močne črne kave

– 180 g sladkorja

– 190 g masla (sobne temperature)

Priprava

1. Iz beljakov naredimo sneg, nato med nenehnim mešanjem po žlicah dodajamo sladkor v prahu. Izključimo mešalnik in v roke vzamemo silikonsko lopatko. Počasi in previdno vmešamo še mlete mandlje – tudi te dodajamo po žlicah.

2. Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija.

3. Ko je testo pripravljeno, vzamemo v roke flomaster. Na papir za peko (lahko s pomočjo krožnika) narišemo krog premera 22 cm. Papir obrnemo, da na testu ne bo odtisa flomastra, in z njim pokrijemo večji pekač. V krog zelo natančno in enakomerno debelo razporedimo tretjino mase. Pečemo 15 do 17 minut, nato disk pustimo, da se ohladi na papirju za peko. Ponovimo še s preostalo maso, da dobimo tri diske. Ko se ohladijo, previdno odstranimo papir za peko.

4. Medtem ko se beljakovi diski hladijo, pripravimo nadev. Najprej skuhamo skodelico močne črne kave in pustimo, da se ohladi.

5. Nad soparo segrevamo rumenjake, 4 žlice močne črne kave in sladkor. Z metlico za stepanje pridno mešamo. Prvih 15 ali 20 minut se bo zdelo, da se s temno rjavo tekočino ne bo nič zgodilo, zatem pa se začne zgoščevati in postajati svetlejša. Kake pol ure potrebujemo, da nastane trdna krema svetlo rjave, skoraj bež barve. Odstavimo in ohladimo. Ko se ohlaja, večkrat premešamo, da se ne naredi skorjica.

6. Maslo sobne temperature z mešalnikom dobro razmešamo, da postane svetlejše. Vmešamo ga v ohlajeno kavno kremo. Pozor: če ne bo ohlajena, se bo maslo v njej stopilo, česar nočemo!

7. Sestavimo torto – na vsak disk namažemo po tretjino nadeva. Povrhu razporedimo mandljeve lističe, robove nežno posujemo z mešanico mlete kave in grenkega kakava.

Fotografija: Sonja Ravbar