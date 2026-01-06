Tri paradižnikove solate, zaradi katerih boste pozabili na klasiko

Ena je ledena in je obnorela splet, druga navduši s sumakom in popečenimi pinjolami, tretja pa je tako elegantna, da jo lahko postrežemo tudi kot predjed.

Ko je paradižnik zares zrel, sladek in še topel od sonca, ne potrebuje veliko. Ščepec soli, nekaj dobrega oljčnega olja in morda list bazilike je pogosto vse, kar je potrebno za popoln poletni krožnik.

A tudi tako preprosto jed, kot je paradižnikova solata, lahko pripravimo na presenetljivo različne načine. Tokrat imamo tri: spletno uspešnico z rahlo zamrznjenim paradižnikom, razkošno solato po navdihu Yotama Ottolenghija ter paradižnikov karpačo, ki je videti kot cvetlični aranžma.

1. Zamrznjen paradižnik z burato, ki je obnorel tiktok

Ko pritisne vročina, si želimo jedi, ki so preproste, osvežilne in pripravljene brez kuhanja. Prav takšna je viralna različica klasične solate s paradižnikom in burato: na mehki sir grobo naribamo popolnoma zamrznjen paradižnik, da nastane nekaj podobnega paradižnikovi graniti.

Drobni ledeni kosmiči se na burati začnejo počasi taliti ter se pomešajo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Rezultat je hladen, kremast in izjemno sočen poletni krožnik, ki ga postrežemo s popečeno bageto.

Sestavine za 2 osebi.

velik zrel paradižnik

150 g burate

150 g bagete

strok česna

žlica oljčnega olja za kruh

2 žlici staranega balzamičnega kisa

2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

nekaj listov bazilike

sol in sveže mleti črni poper

Priprava

Paradižnik že dan prej postavimo v zamrzovalnik in ga pustimo, da popolnoma zamrzne. Burato odcedimo, položimo v plitvo skledo in jo približno uro pred postrežbo vzamemo iz hladilnika. Tako se bo zmehčala, njena notranjost pa bo postala lepo kremasta. Po želji odrežemo le zgornji vozliček burate, da jo bomo lažje odprli. Pazimo, da ne zarežemo pregloboko in ne izlijemo njene kremaste sredice. Položimo jo na lep krožnik. Bageto narežemo na rezine. Natremo jih s prerezanim strokom česna, premažemo z oljčnim oljem in popečemo na ponvi, žaru ali v pečici. Burato pokapamo s staranim balzamičnim kisom in ekstra deviškim oljčnim oljem ter začinimo s soljo in poprom. Tik pred postrežbo vzamemo paradižnik iz zamrzovalnika in ga z grobim strgalnikom naribamo neposredno čez burato. Ne uporabimo drobnega strgalnika za citrusno lupinico, saj želimo nekoliko večje, rahle ledene kosmiče. Dodamo liste bazilike in takoj postrežemo s popečeno bageto.

Na kaj moramo paziti Pri tem receptu je najpomembnejša dobra priprava. Preden začnemo ribati zamrznjeni paradižnik, naj bodo burata, prelivi, bazilika in kruh že pripravljeni, saj je jed najboljša takoj. Če nimamo staranega balzamičnega kisa, uporabimo gostejšo balzamično glazuro. V zamrzovalnik lahko v sezoni spravimo tudi več zrelih paradižnikov in jih tako prihranimo za naslednji vroč dan.

Še eno različico te jedi si lahko ogledate spodaj:

2. Ottolenghijeva paradižnikova solata s sumakom in pinjolami

To je ena tistih solat, pri katerih začnejo gostje s kruhom brisati sokove s krožnika. Sladek paradižnik se sreča s kiselkasto čebulo, sadno-citrusnim sumakom, dišečo baziliko in popečenimi pinjolami.

Postrežemo jo lahko kot prilogo, še bolje pa se obnese kot del lahkotnega poletnega obroka. Na ploščati kruhek namažemo humus, dodamo solato in pečenega piščanca, ocvrti sir za žar ali tofu ter vse skupaj zavijemo.

Sestavine za 6 oseb, če bo jed priloga.

manjša rdeča čebula

2 žlici sumaka

2 žlici belega vinskega kisa

približno 750 g mešanih češnjevih in manjših podolgovatih paradižnikov

3 žlice ekstra deviškega oljčnega olja

manjši šopek bazilike

25 g pinjol

sol in sveže mleti črni poper

Priprava

Rdečo čebulo olupimo in narežemo na zelo tanke polmesece. Stresemo jo v manjšo skledo ter dodamo sumak, beli vinski kis in dober ščepec soli. Čebulo s prsti nežno pregnetemo, da jo kis in sol zmehčata, nato jo pustimo počivati približno 20 do 30 minut. Medtem češnjeve paradižnike razpolovimo, večje pa razrežemo na četrtine ali krhlje. Pinjole v suhi ponvi na zmernem ognju na hitro popražimo. Med praženjem jih ves čas opazujemo, saj se lahko v nekaj trenutkih iz zlato rjavih spremenijo v zažgane. Paradižniku dodamo oljčno olje, večino natrganih listov bazilike, sol in poper. Nežno premešamo. Paradižnik razporedimo na velik servirni krožnik. Po vrhu dodamo marinirano čebulo, potresemo s popečenimi pinjolami in okrasimo s preostalo baziliko. Poskusimo in po potrebi dodamo še malo kisa, oljčnega olja, soli ali popra.

Ob tej solati skoraj nujno potrebujemo dober kos kruha, s katerim bomo na koncu popivnali vse sokove. Dodamo ji lahko tudi nekaj koščkov zrelega avokada.

3. Paradižnikov karpačo s parmezanom

Pri tej jedi je polovica užitka že v pogledu na krožnik. Tanko narezani paradižniki so razporejeni kot cvetni listi, rdeča čebula doda nekaj ostrine, parmezan slan in oreškast poudarek, bazilika pa tisto pravo poletno svežino.

Karpačo postrežemo kot predjed, lahko kosilo ali lahek večerni krožnik. Ker priprava ne vključuje kuhanja, je kakovost sestavin odločilna.

Sestavine za 4 osebe.

4 veliki zreli paradižniki, po možnosti različnih barv in sort

polovica manjše rdeče čebule

3 žlice hladno stiskanega ekstra deviškega oljčnega olja

žlica kakovostnega balzamičnega kisa

približno 40 g parmezana

pest svežih listov bazilike

solni cvet ali druga groba morska sol

sveže mleti črni poper

Priprava

Paradižnike narežemo na čim tanjša kolesca. Najlažje bo z zelo ostrim nazobčanim nožem. Rezine razporedimo po velikem ravnem krožniku, tako da se nekoliko prekrivajo. Igramo se lahko z različnimi barvami in velikostmi ter jih razporedimo kakor cvetne liste. Rdečo čebulo narežemo na skoraj prosojne rezine. Če želimo ublažiti njeno ostrino, jo za 10 minut namočimo v ledeno mrzlo vodo, nato pa dobro osušimo. Čebulo razporedimo po paradižniku. Vse skupaj pokapamo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Lahko pa olje, kis, sol in poper zmešamo že na krožniku, na katerem jed postrežemo, na koncu pa to zabelo obložimo s paradižniki, čebulo in baziliko. Dodamo solni cvet, sveže mleti poper in liste bazilike. Z lupilnikom za zelenjavo po vrhu nastrgamo tanke ostružke parmezana in jed takoj postrežemo.

Karpačo je najboljši sveže pripravljen. Če ga želimo pripraviti nekoliko vnaprej, lahko paradižnike narežemo in shranimo v hladilniku, vendar jih začinimo šele tik pred postrežbo. Sol bi sicer iz njih potegnila preveč tekočine, sveža in urejena podoba krožnika pa bi se hitro izgubila.

Paradižnik naj ima zadnjo besedo

V vseh treh receptih velja isto pravilo: uporabimo najboljše paradižnike, ki jih lahko dobimo. Biti morajo zreli, dišeči in čvrsti, vendar ne trdi. Če jih hranimo v hladilniku, jih pred pripravo pravočasno postavimo na kuhinjski pult, da se nekoliko ogrejejo in znova razvijejo polnejši okus.

Nato se moramo odločiti le še, česa si želimo: ledeno hladnega in hrustljavega grižljaja, razkošne solate s sumakom ali elegantnega krožnika, ki je skoraj prelep, da bi se ga lotili z vilicami.