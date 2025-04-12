Turška jajca: Ko iz preprostih sestavin nastane imeniten krožnik

Hana Klemen Godina in Tom Klemen rada ustvarita krožnik, ki je videti kot iz restavracije, a je jed pripravljena iz preprostih sestavin. Tokrat sta nam zaupala recept za svojo različico turških jajc: kuhana jajca položita na osvežujoč grški jogurt ter jih prelijeta z dišečim maslom s česnom, kaprami in inčuni. Za piko na i poskrbita čilijevo olje in obilica svežih zelišč.

Sestavine

Za 4 osebe.

12 žlic grškega jogurta

6 strokov česna (2 naribana, 4 narezani na tanke rezine)

sol

lupinica 2 bio limon

4 jajca

6 žlic masla

2 žlici nasekljanih kaper

2 žlički sladke paprike v prahu

6–8 filejev inčunov

groba sol

nekaj žličk crispy čili olja

sveža zelišča za čez (najbolje koprc)

Priprava