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Turška jajca: Ko iz preprostih sestavin nastane imeniten krožnik

Turška jajca FOTO: GMVozd/Getty Images
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Preprosta kuhana jajca, ki z nekaj dodatki in zelenim okrasjem postanejo popoln krožnik.

Hana Klemen Godina in Tom Klemen rada ustvarita krožnik, ki je videti kot iz restavracije, a je jed pripravljena iz preprostih sestavin. Tokrat sta nam zaupala recept za svojo različico turških jajc: kuhana jajca položita na osvežujoč grški jogurt ter jih prelijeta z dišečim maslom s česnom, kaprami in inčuni. Za piko na i poskrbita čilijevo olje in obilica svežih zelišč.

Sestavine

Za 4 osebe.

  • 12 žlic grškega jogurta
  • 6 strokov česna (2 naribana, 4 narezani na tanke rezine)
  • sol
  • lupinica 2 bio limon
  • 4 jajca
  • 6 žlic masla
  • 2 žlici nasekljanih kaper
  • 2 žlički sladke paprike v prahu
  • 6–8 filejev inčunov
  • groba sol
  • nekaj žličk crispy čili olja
  • sveža zelišča za čez (najbolje koprc)

Priprava

  1. V skledi zmešamo jogurt, nariban česen, sol in limonino lupinico ter damo na stran.
  2. V loncu zavremo vodo, nato zmanjšamo ogenj, da samo rahlo vre, in vanjo nežno položimo jajca, ogreta na sobno temperaturo. Kuhamo šest minut in pol, ohladimo z mrzlo vodo, olupimo in razpolovimo.
  3. V manjši kozici stopimo maslo, dodamo preostali česen in počakamo, da zadiši. Dodamo kapre, papriko in inčune ter pražimo nekaj minut, da se vse skupaj poveže, da se inčuni stopijo in mešanica lepo zadiši. Odstavimo.
  4. Na vsak krožnik damo četrtino jogurta, prelijemo z nekaj žlicami masla, gor položimo jajca, posujemo z grobo soljo, dodamo čili olje in sveža zelišča.

Datum Objave: 26.8.2026 ob 07:08

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Alenka KociperAvtor na portalu Odprta kuhinja
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