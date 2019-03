VIDEO: Božanski špageti s parmezanom in česnom (jed iz 5-ih sestavin)

Ko imate le 20 minut časa za pripravo obroka, se spomnite tega recepta.

Sestavine

– 400 g špagetov

– 3 žlice masla

– 5 strokov česna

– 150 do 200 g parmezana

– šopek peteršilja

– sol in poper

Priporočamo še: Vse značilnosti dobrih zelenjavnih polpetov

Priprava

1. Česen naribajte, peteršilj nasekljajte in zavrite 400 ml vode, v kateri boste skuhali testenine. Vodo osolite s 4 žličkami soli.

2. Proti koncu kuhanja testenin segrejte ponev in raztopite maslo. Dodajte česen, a ne pražite predolgo. Le toliko, da zadiši.

3. Dodajte testenine, parmezan in peteršilj. Po potrebi še malce vode od testenin in dobro premešajte. Solite in poprajte po okusu.

4. Špagete si privoščite takoj. Dober tek!

Namig iz uredništva: za bolj zdravo različico te jedi se poigrajte z maslom ghee, ki se bo z oreškastim okusom odlično podal k polnozrnatim ali ajdovim špagetom.

Priporočamo še: Perfektna česnova pogača

Fotografija: Getty Images