Zapečeni štruklji z gobami in slanino: iz zamrzovalnika naravnost v pekač (VIDEO)
To je prava jesenska poslastica iz pečice, ki pričara tisti prijetni občutek domače, tolažilne hrane. Sočni štruklji v kremni gobovi omaki, s hrustljavo slanino in zapečenim sirom so jed, ki nas pogreje in razveseli. Njihova velika prednost je tudi preprosta priprava v enem pekaču. Zamrznjenih štrukljev namreč ni treba predhodno kuhati, temveč jih položimo kar na gobovo osnovo, prelijemo s kremnim prelivom in prepustimo pečici, da opravi večino dela.
S skledo sveže solate jih lahko ponudimo kot samostojno glavno jed, odlično pa se obnesejo tudi kot bogata priloga k pečenemu ali dušenemu mesu. Malo dela, malo posode in veliko dobrega okusa.
Sestavine
Za 4 osebe.
- 600–700 g zamrznjenih skutnih štrukljev
- 400 g gob (šampinjonov, jurčkov ali mešanice)
- 150 g slanine, najbolje prekajene
- 1 manjša čebula
- 2 stroka česna
- 1 žlica masla
- 1 žlička timijana
- sol in poper
- malo peteršilja
Preliv
- 250 ml sladke smetane
- 150 g kisle smetane
- 1 jajce
- malo popra
- ščepec muškatnega oreščka
- zelo malo soli, saj sta slanina in sir že slana
- po želji 1 žlička koruznega škroba in 30 g naribanega parmezana za še bogatejši in bolj kremast preliv
Za gratiniranje
- 100–120 g naribanega sira, ki se dobro topi, na primer mocarele ali gavde
Priprava
- Pečico segrejemo na 200 stopinj.
- Slanino narežemo na kocke ali trakove in jo v ponvi počasi popečemo, da spusti maščobo in postane rahlo hrustljava. Približno polovico je vzamemo iz ponve in prihranimo za konec.
- Maščobi v ponvi dodamo maslo in narezane gobe. Pečemo jih na močnejšem ognju, da tekočina izpari in gobe nekoliko porjavijo.
- Dodamo sesekljano čebulo, proti koncu pa še česen in timijan ter vse skupaj pražimo še nekaj minut.
- Popramo, s soljo pa smo previdni, saj sta slanina in sir že precej slana.
- Gobovo osnovo enakomerno razporedimo po dnu pekača.
- Zamrznjene štruklje vzamemo iz zamrzovalnika in jih brez predhodnega kuhanja razporedimo po gobah.
- Za preliv gladko zmešamo sladko smetano, kislo smetano, jajce in muškatni orešček. Nežno popramo in po potrebi zelo malo solimo.
- Preliv enakomerno prelijemo čez zamrznjene štruklje. Pazimo, da nekaj tekočine steče tudi med štruklje in do gobove osnove.
- Pekač tesno pokrijemo z aluminijasto folijo. Pod njo se bo med peko ustvarila para, zaradi katere se bodo zamrznjeni štruklji enakomerno odtajali in segreli.
- Pečemo približno 35 do 40 minut.
- Nato odstranimo folijo ter po vrhu potresemo nariban sir in prihranjeno hrustljavo slanino.
- Odkrito pečemo še približno 15 minut oziroma toliko časa, da se sir stopi in dobi lepo zlato zapečeno skorjico.
- Po peki pustimo jed počivati vsaj 10 minut, da se nekoliko učvrsti. Pred serviranjem jo potresemo še s sesekljanim peteršiljem.
Mu Cuisine namig
Smetana v jedeh iz pečice ne poskrbi le za kremnost, ampak tudi poveže okuse gob, slanine in sira ter prepreči, da bi bili štruklji po peki presuhi.
Za še bolj bogat, gladek in kremast preliv lahko mešanici smetane dodamo žličko koruznega škroba in nekaj naribanega parmezana.
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