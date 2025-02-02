Zapečeni štruklji z gobami in slanino: iz zamrzovalnika naravnost v pekač (VIDEO)

Zamrznjene skutne štruklje položimo kar v pekač z gobami in slanino, prelijemo s kremnim prelivom ter zapečemo s sirom.

To je prava jesenska poslastica iz pečice, ki pričara tisti prijetni občutek domače, tolažilne hrane. Sočni štruklji v kremni gobovi omaki, s hrustljavo slanino in zapečenim sirom so jed, ki nas pogreje in razveseli. Njihova velika prednost je tudi preprosta priprava v enem pekaču. Zamrznjenih štrukljev namreč ni treba predhodno kuhati, temveč jih položimo kar na gobovo osnovo, prelijemo s kremnim prelivom in prepustimo pečici, da opravi večino dela.

S skledo sveže solate jih lahko ponudimo kot samostojno glavno jed, odlično pa se obnesejo tudi kot bogata priloga k pečenemu ali dušenemu mesu. Malo dela, malo posode in veliko dobrega okusa.

Sestavine

Za 4 osebe.

600–700 g zamrznjenih skutnih štrukljev

400 g gob (šampinjonov, jurčkov ali mešanice)

150 g slanine, najbolje prekajene

1 manjša čebula

2 stroka česna

1 žlica masla

1 žlička timijana

sol in poper

malo peteršilja

Preliv

250 ml sladke smetane

150 g kisle smetane

1 jajce

malo popra

ščepec muškatnega oreščka

zelo malo soli, saj sta slanina in sir že slana

po želji 1 žlička koruznega škroba in 30 g naribanega parmezana za še bogatejši in bolj kremast preliv

Za gratiniranje

100–120 g naribanega sira, ki se dobro topi, na primer mocarele ali gavde

Priprava

Pečico segrejemo na 200 stopinj. Slanino narežemo na kocke ali trakove in jo v ponvi počasi popečemo, da spusti maščobo in postane rahlo hrustljava. Približno polovico je vzamemo iz ponve in prihranimo za konec. Maščobi v ponvi dodamo maslo in narezane gobe. Pečemo jih na močnejšem ognju, da tekočina izpari in gobe nekoliko porjavijo. Dodamo sesekljano čebulo, proti koncu pa še česen in timijan ter vse skupaj pražimo še nekaj minut. Popramo, s soljo pa smo previdni, saj sta slanina in sir že precej slana. Gobovo osnovo enakomerno razporedimo po dnu pekača. Zamrznjene štruklje vzamemo iz zamrzovalnika in jih brez predhodnega kuhanja razporedimo po gobah. Za preliv gladko zmešamo sladko smetano, kislo smetano, jajce in muškatni orešček. Nežno popramo in po potrebi zelo malo solimo. Preliv enakomerno prelijemo čez zamrznjene štruklje. Pazimo, da nekaj tekočine steče tudi med štruklje in do gobove osnove. Pekač tesno pokrijemo z aluminijasto folijo. Pod njo se bo med peko ustvarila para, zaradi katere se bodo zamrznjeni štruklji enakomerno odtajali in segreli. Pečemo približno 35 do 40 minut. Nato odstranimo folijo ter po vrhu potresemo nariban sir in prihranjeno hrustljavo slanino. Odkrito pečemo še približno 15 minut oziroma toliko časa, da se sir stopi in dobi lepo zlato zapečeno skorjico. Po peki pustimo jed počivati vsaj 10 minut, da se nekoliko učvrsti. Pred serviranjem jo potresemo še s sesekljanim peteršiljem.