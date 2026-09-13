Zelo preprost jabolčni kolač iz starega kruha po receptu legende francoske kuhinje

Ko nam ostane nekaj starega kruha, se ga lahko lotimo skoraj tako, kot bi pripravljali kruhove cmoke. Narežemo ga na kocke in namočimo, nato pa namesto v slano zavijemo na sladko: dodamo jabolka, cimet in vaniljo ter vse skupaj spečemo v sočen kolač.

Na prvi pogled to ni sladica, ki bi jo povezali s strogo francosko kulinarično šolo. Deluje veliko bolj domačijsko, skoraj etnološko, in prav v tem je njen čar. Takšne krušne sladice poznajo tudi v Alzaciji, kjer so znali iz preprostih sestavin ustvariti nekaj, kar je bilo hkrati varčno in imenitno.

Recept je toliko bolj zanimiv, ker ga priporoča sam veliki učitelj francoske kuhinje Paul Bocuse. Preprost videz naj vas zato nikar ne zavede. To je sladica za vsakdanjo družinsko mizo, pri kateri star kruh dobi novo, zelo okusno življenje.

Jabolčni kolač iz Alzacije

Priprava: 40 minut

Peka: 45–50 minut

Za: 6–8 oseb

Zahtevnost: preprosto

Sestavine

250 g kruha od prejšnjega dne, najbolje mlečnega ali drugega bogatejšega kruha

5 velikih kiselkastih jabolk, približno 500 g

1 vaniljev strok

1 žlica žganja

200 ml mleka

75 g sladkorja

2 jajci

30 g masla

2 nepolni žlici mletega cimeta

2 žlici krušnih drobtin

Priprava

Kruh naj bo že nekoliko suh. Če je še precej svež, ga lahko prejšnji večer vzamemo iz vrečke in pustimo na zraku, da se nekoliko izsuši. Nato ga narežemo na drobne kocke, velike približno centimeter, in stresemo v večjo skledo. Jabolka olupimo, odstranimo peščišča in jih narežemo na tanke lističe. Jajci ločimo. Iz beljakov stepemo čvrst sneg. Vaniljev strok po dolgem prerežemo in ga skupaj z mlekom damo v kozico. Mleko zavremo, nato ga z vaniljevim strokom vred prelijemo čez kruh. Pustimo približno 30 minut, da se kruh dobro napoji. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Iz namočenega kruha odstranimo vaniljev strok, nato kruh z vilicami pretlačimo v gosto, nekoliko grobo krušno maso. Dodamo sladkor, rumenjaka, narezana jabolka in žlico žganja ter dobro premešamo. Nazadnje nežno vmešamo še beljakov sneg, da masa ostane čim bolj rahla. Okrogel pekač s premerom približno 22 centimetrov namastimo s tretjino masla. Vanj nadevamo pripravljeno maso in površino poravnamo. Krušne drobtine zmešamo s cimetom in jih enakomerno potresemo po kolaču. Po vrhu razporedimo še preostalo maslo, narezano na majhne koščke. Kolač potisnemo v pečico in pečemo 45 do 50 minut. Preden ga narežemo, ga popolnoma ohladimo. Postrežemo hladnega.

Priprava: Polona Hribar in Polona Vesel/KULT316 – BIC Ljubljana