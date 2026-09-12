Zlagani slivovi cmoki iz pekača: brez gnetenja in oblikovanja, okus pa kot pri klasiki (VIDEO)
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Slivovi cmoki brez gnetenja in kuhanja: sočne slive, nežen zdrob in zlate drobtine zložimo v pekač za preprosto jesensko sladico.
Vse, kar imamo radi pri slivovih cmokih, tokrat zložimo kar v pekač. Brez gnetenja, oblikovanja in kuhanja posameznih cmokov, zato si jih lahko privoščimo veliko pogosteje. Sočne slive, nežen zdrob in zlato rjave drobtine pričarajo znani okus v precej preprostejši različici. Odlično kot sladica, ki se prileže po gosti jesenski enolončnici.
Nadev
- 700 g sliv
- 50 g sladkorja
- žlica ruma
- 40 g koruznega škroba
- 1–2 žlički vode
- 1/2 žličke začimb za jabolčni zavitek ali mešanice mletega cimeta in klinčkov
Posip
- 250 g belih krušnih drobtin
- 150 ml olja
- 50 g sladkorja
Zdrobova plast
- 1 l mleka
- 170 g pšeničnega zdroba
- 1 jajce
- zavitek pecilnega praška
- 50 g sladkorja
Priprava
- Najprej pripravimo drobtine: v ponvi segrejemo olje, dodamo drobtine in sladkor ter med mešanjem pražimo, da se drobtine zlato obarvajo. Odstavimo in prihranimo.
- Slive razpolovimo in odstranimo koščice. Stresemo jih v kozico, dodamo sladkor, rum in začimbe ter jih približno 10 minut dušimo, da se zmehčajo in spustijo sok. Koruzni škrob gladko zmešamo z žličko ali dvema vode, ga vmešamo k slivam in na kratko pokuhamo, da se nadev zgosti.
- Polovico mleka pristavimo in segrejemo. V drugi polovici mleka gladko razmešamo zdrob, jajce, pecilni prašek in sladkor. Mešanico med stalnim mešanjem vlijemo v vroče mleko in kuhamo toliko časa, da dobimo gost zdrob.
- V pekač, velik približno
- 25 x 20 cm, enakomerno razporedimo polovico prepraženih drobtin. Prekrijemo jih s polovico zdrobove zmesi, po njej razporedimo ves slivov nadev, nato pa dodamo še preostanek zdroba. Po vrhu potresemo preostale drobtine.
- Sladico lahko postavimo na hladno in počakamo, da se dobro učvrsti, nato jo narežemo na kose. Odlična pa je tudi še topla, saj takrat po okusu najbolj spominja na klasične slivove cmoke.
Datum Objave: 12.9.2026 ob 06:09
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Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.