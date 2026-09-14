5 kosil za ta teden, ko nam že dišijo bolj jesenske jedi
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V tedenskem jedilniku stavimo na preproste, nasitne in že nekoliko jesenske jedi, ki bodo med tednom hitro rešile vprašanje, kaj skuhati.
Ponedeljek: Testenine z gobami
Navadno pravimo, da so najboljše tiste gobje jedi, v katerih se znajdejo različne gobe. Pri tej to ni potrebno. Uporabite lahko tudi gobe z manj izrazitim okusom, kot so šampinjoni.
Torek: Korenčkova rižota
Dobra rižota z zelenjavo, ki jo imamo res vedno doma.
Sreda: Piščančja enolončnica
V septembru nam že zadišijo jedi na žlico iz enega lonca. Ta je polna beljakovin in dobrega okusa.
Četrtek: Lazanja v eni ponvi
Ena ponev, nič plastenja, poln okus: hitra lazanja, ki navduši z bogatim okusom, čeprav ni pripravljena v pečici.
Petek: Lignjev golaž
Mehke lignje v gostljati paradižnikovi omaki bogatega okusa lahko ponudimo z različnimi prilogami.
Datum Objave: 14.9.2026 ob 08:09