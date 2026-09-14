Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

5 kosil za ta teden, ko nam že dišijo bolj jesenske jedi

Testenine z gobami FOTO: haoliang/Getty Images
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V tedenskem jedilniku stavimo na preproste, nasitne in že nekoliko jesenske jedi, ki bodo med tednom hitro rešile vprašanje, kaj skuhati.

Ponedeljek: Testenine z gobami

Navadno pravimo, da so najboljše tiste gobje jedi, v katerih se znajdejo različne gobe. Pri tej to ni potrebno. Uporabite lahko tudi gobe z manj izrazitim okusom, kot so šampinjoni.

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Testenine z gobami, slanino in gorgonzolo

Torek: Korenčkova rižota

Dobra rižota z zelenjavo, ki jo imamo res vedno doma.

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Korenčkova rižota z rikoto

Sreda: Piščančja enolončnica

V septembru nam že zadišijo jedi na žlico iz enega lonca. Ta je polna beljakovin in dobrega okusa.

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Piščančja enolončnica z zelenjavo in proteinskimi žličniki

Četrtek: Lazanja v eni ponvi

Ena ponev, nič plastenja, poln okus: hitra lazanja, ki navduši z bogatim okusom, čeprav ni pripravljena v pečici.

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Lazanja v eni ponvi: hitro kosilo brez pečice in brez kupa posode (recept z naše kuharske delavnice)

Petek: Lignjev golaž

Mehke lignje v gostljati paradižnikovi omaki bogatega okusa lahko ponudimo z različnimi prilogami.

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Najboljši lignjev golaž (VIDEO)

Datum Objave: 14.9.2026 ob 08:09

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