Če vam je zmanjkalo idej za kosilo, imamo načrt za ta teden

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Prihranite čas z načrtovanjem: v tedenskem jedilniku vas čakajo lahke poletne jedi, zelenjava, ribe in mediteranski okusi.

Ponedeljek: Juha iz bučk, ki vas bo ohladila (VIDEO)

Krožnik juhe s kremasto, prav svileno teksturo, ki nas pohladi.

Torek: Grška musaka z jajčevci

Grška musaka se tradicionalno pripravlja z ovčetino, vi pa izberite svojo različico mletega mesa. Zraven ponudimo skledo zelene solate.

Sreda: Hitre testenine z gamberi

Preprost recept za hitro kosilo z okusom morja in našo najljubšo poletno zelenjavo.

Četrtek: Rjavi riž z zelenjavo in svinjino

Rjavi riž je malo obdelan in vsebuje obilje vlaknin. Praviloma zahteva daljši čas kuhanja, vendar so na policah trgovin tudi zavitki riža, ki potrebuje le 10 minut kuhe.

Petek: Losos iz pečice s špinačo in krompirjem

Odlična, zelo sočna jed, ki spominja na morje. Je povsem samostojna, tako da vam ni treba pripravljati dodatne priloge ali solate.