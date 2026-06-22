Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Če vam je zmanjkalo idej za kosilo, imamo načrt za ta teden

Musaka FOTO: Renato Arap/Getty Images
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Prihranite čas z načrtovanjem: v tedenskem jedilniku vas čakajo lahke poletne jedi, zelenjava, ribe in mediteranski okusi.

Ponedeljek: Juha iz bučk, ki vas bo ohladila (VIDEO)

Krožnik juhe s kremasto, prav svileno teksturo, ki nas pohladi.

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Juha iz bučk, ki vas bo ohladila (VIDEO)

Torek: Grška musaka z jajčevci

Grška musaka se tradicionalno pripravlja z ovčetino, vi pa izberite svojo različico mletega mesa. Zraven ponudimo skledo zelene solate.

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Grška musaka z jajčevci

Sreda: Hitre testenine z gamberi

Preprost recept za hitro kosilo z okusom morja in našo najljubšo poletno zelenjavo.

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15-minutne testenine z gamberi in bučko: kremaste in neustavljivo dobre (VIDEO)

Četrtek: Rjavi riž z zelenjavo in svinjino

Rjavi riž je malo obdelan in vsebuje obilje vlaknin. Praviloma zahteva daljši čas kuhanja, vendar so na policah trgovin tudi zavitki riža, ki potrebuje le 10 minut kuhe.

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Rjavi riž z zelenjavo in svinjino

Petek: Losos iz pečice s špinačo in krompirjem

Odlična, zelo sočna jed, ki spominja na morje. Je povsem samostojna, tako da vam ni treba pripravljati dodatne priloge ali solate.

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Losos iz pečice s špinačo in krompirjem

 

Datum Objave: 22.6.2026 ob 06:06

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