Ko zmanjka idej za kosilo: 5 preprostih receptov za brezskrben teden

Ko zmanjka idej za kosilo, priskočimo na pomoč. Izbrali smo pet preprostih receptov, s katerimi boste brez stresa kuhali prav vsak dan.

Ponedeljek: Amatriciana

Nekoč jed pastirjev, danes klasika med znamenitimi italijanskimi testeninami, ki jo najdemo tudi v restavracijah.

Torek: Grške mesne kroglice s krompirjem

Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.

Sreda: Kari s piščancem, bučko in hrustljavo čičerko

Prva liga hitrih kosilc. Postrežemo s kuhanim dolgozrnatim rižem. Vse skupaj posujemo s pečeno čičerko in dodamo rezino limone.

Četrtek: Solata z inčuni in česnovimi krutoni

Solate si privoščimo vsak dan, zato si zaslužijo, da so pripravljene s pozornostjo. Tako bomo v skledi, polni zdravja, tudi uživali.

Petek: Kuskus s piščancem alla caprese

Priljubljen okus, v katerem se družijo paradižnik, mocarela in bazilika, smo dodali vsestranskemu kuskusu.