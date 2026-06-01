Ko zmanjka idej za kosilo: 5 preprostih receptov za brezskrben teden
Ko zmanjka idej za kosilo, priskočimo na pomoč. Izbrali smo pet preprostih receptov, s katerimi boste brez stresa kuhali prav vsak dan.
Ponedeljek: Amatriciana
Nekoč jed pastirjev, danes klasika med znamenitimi italijanskimi testeninami, ki jo najdemo tudi v restavracijah.
Torek: Grške mesne kroglice s krompirjem
Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
Sreda: Kari s piščancem, bučko in hrustljavo čičerko
Prva liga hitrih kosilc. Postrežemo s kuhanim dolgozrnatim rižem. Vse skupaj posujemo s pečeno čičerko in dodamo rezino limone.
Četrtek: Solata z inčuni in česnovimi krutoni
Solate si privoščimo vsak dan, zato si zaslužijo, da so pripravljene s pozornostjo. Tako bomo v skledi, polni zdravja, tudi uživali.
Petek: Kuskus s piščancem alla caprese
Priljubljen okus, v katerem se družijo paradižnik, mocarela in bazilika, smo dodali vsestranskemu kuskusu.
Datum Objave: 1.6.2026 ob 06:06