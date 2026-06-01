Odprta Kuhinja
Ko zmanjka idej za kosilo: 5 preprostih receptov za brezskrben teden

Mesne kroglice s krompirjem iz pečice FOTO: Olha Dobosh/500px/Getty Images/500px Prime
Ko zmanjka idej za kosilo, priskočimo na pomoč. Izbrali smo pet preprostih receptov, s katerimi boste brez stresa kuhali prav vsak dan.

Ponedeljek: Amatriciana

Nekoč jed pastirjev, danes klasika med znamenitimi italijanskimi testeninami, ki jo najdemo tudi v restavracijah.

Amatriciana: če ste ljubitelji testenin, je to recept, ki ga morate poznati (VIDEO)

Torek: Grške mesne kroglice s krompirjem

Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.

Grške mesne kroglice s krompirjem: kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

Sreda: Kari s piščancem, bučko in hrustljavo čičerko

Prva liga hitrih kosilc. Postrežemo s kuhanim dolgozrnatim rižem. Vse skupaj posujemo s pečeno čičerko in dodamo rezino limone.

Ideja za hitro kosilo z bučkami in rižem, ki bo na mizi v slabe pol ure (VIDEO)

Četrtek: Solata z inčuni in česnovimi krutoni

Solate si privoščimo vsak dan, zato si zaslužijo, da so pripravljene s pozornostjo. Tako bomo v skledi, polni zdravja, tudi uživali.

Sestavina, ki naredi solato naravnost izjemno

Petek: Kuskus s piščancem alla caprese

Priljubljen okus, v katerem se družijo paradižnik, mocarela in bazilika, smo dodali vsestranskemu kuskusu.

Kuskus s piščancem alla caprese, ki je odlična malica za na pot

Datum Objave: 1.6.2026 ob 06:06

