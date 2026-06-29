Tedenski jedilnik: 5 kosil, ki jih sanjamo vsako poletje

Odlični recepti za vroče poletne dni: od zapečenih bučk in toplih murk do testeninske solate ter riža z rakci.

Ponedeljek: Zapečene bučke z jajci in sirom

Ponudimo kot samostojno jed s kruhom, zraven se prileže paradižnikova solata s čebulo. Različica: Med bučke dodajte gobice.

Torek: Tople murke

Če kdo ne pozna tega krožnika nečesa najboljšega, kar lahko nastane iz kumaric, je zdaj skrajni čas, da staro kmečko jed doda v svoj poletni repertoar.

Sreda: Kifeljčar iz pečice s skuto

Kifeljčar se kar topi v ustih. Ta različica se ti res nikoli ne priskuti, zato si le zapomnite recept!

Četrtek: Testeninska solata

Ko pritisne neusmiljena vročina dolgo pričakovanega poletja, postane hladna in osvežilna testeninska solata kar naenkrat zelo privlačna.

Petek: Riž z rakci

Preprosta jed z rakci. Za okus po poletju in skomine po morju. Zraven si omislimo še solato.