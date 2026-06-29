Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: 5 kosil, ki jih sanjamo vsako poletje

Božanski kifeljčar z domačo skuto FOTO: Midva kuhava
Odpri galerijo
A+   A-
Odlični recepti za vroče poletne dni: od zapečenih bučk in toplih murk do testeninske solate ter riža z rakci.

Ponedeljek: Zapečene bučke z jajci in sirom

Ponudimo kot samostojno jed s kruhom, zraven se prileže paradižnikova solata s čebulo. Različica: Med bučke dodajte gobice.

image_alt
Zapečene bučke z jajci in sirom

Torek: Tople murke

Če kdo ne pozna tega krožnika nečesa najboljšega, kar lahko nastane iz kumaric, je zdaj skrajni čas, da staro kmečko jed doda v svoj poletni repertoar.

image_alt
Tople murke: najboljša poletna jed iz kumar (VIDEO)

Sreda: Kifeljčar iz pečice s skuto

Kifeljčar se kar topi v ustih. Ta različica se ti res nikoli ne priskuti, zato si le zapomnite recept!

image_alt
Kifeljčar iz pečice z rožmarinom, domačo skuto in mlado čebulo

Četrtek: Testeninska solata

Ko pritisne neusmiljena vročina dolgo pričakovanega poletja, postane hladna in osvežilna testeninska solata kar naenkrat zelo privlačna.

image_alt
Poletna testeninska solata: osvežilna miss poletja

Petek: Riž z rakci

Preprosta jed z rakci. Za okus po poletju in skomine po morju. Zraven si omislimo še solato.

image_alt
Če obožujete rakce, si skuhajte to preprosto in zdravo jed

Datum Objave: 29.6.2026 ob 06:06

Več iz te teme:

poletna kosilakaj za kosilokifeljčar iz pečicetople murkezepečene bučke

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI