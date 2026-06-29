Tedenski jedilnik: 5 kosil, ki jih sanjamo vsako poletje
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Odlični recepti za vroče poletne dni: od zapečenih bučk in toplih murk do testeninske solate ter riža z rakci.
Ponedeljek: Zapečene bučke z jajci in sirom
Ponudimo kot samostojno jed s kruhom, zraven se prileže paradižnikova solata s čebulo. Različica: Med bučke dodajte gobice.
Torek: Tople murke
Če kdo ne pozna tega krožnika nečesa najboljšega, kar lahko nastane iz kumaric, je zdaj skrajni čas, da staro kmečko jed doda v svoj poletni repertoar.
Sreda: Kifeljčar iz pečice s skuto
Kifeljčar se kar topi v ustih. Ta različica se ti res nikoli ne priskuti, zato si le zapomnite recept!
Četrtek: Testeninska solata
Ko pritisne neusmiljena vročina dolgo pričakovanega poletja, postane hladna in osvežilna testeninska solata kar naenkrat zelo privlačna.
Petek: Riž z rakci
Preprosta jed z rakci. Za okus po poletju in skomine po morju. Zraven si omislimo še solato.
Datum Objave: 29.6.2026 ob 06:06