Tedenski jedilnik: 5 odličnih kosil, ki sta jih izbrala Midva kuhava
Teden bomo začeli z bogato gobovo enolončnico brez smetane, v torek se bomo lotili sočnih švedskih mesnih kroglic, sredina tedna pa bo rezervirana za pravo jesensko razvajanje – bučni mac & cheese. V četrtek nas čaka preprosti rizi-bizi z meto, za petkov zaključek pa še lignjev golaž, pri katerem dolgotrajno kuhanje poskrbi, da so lignji mehki in polnega okusa.
Ponedeljek: Gobova enolončnica
Bogata gobova enolončnica brez smetane, polna jesenskih okusov in topline. Popolna jed za hladne dni!
Torek: Recept za švedske mesne kroglice
Vse mesne kroglice so privlačne in slastne – naj bodo čufti ali tiste znamenite, švedske. Tokrat bomo uživali v pripravi slednjih.
Sreda: Bučni makaroni s sirom
V bučni mac & cheese se zakopljemo, ko je še vroč. Na krožnik čmoknemo žlico sočnega narastka, po njem potresemo pečene bučne koščke, zraven pa postrežemo osvežilno solato.
Četrtek: Rizi-bizi z meto
Rizi-bizi je klasična belo-zelena kombinacija riža in graha, ki najde svoje mesto na mizi tako v družbi mesnatih dobrot kot v solo izvedbi.
Petek: Lignjev golaž
Se pripravi lignjev izogibate, ker postanejo gumijasti in trdi? Poskusite ta recept, pri katerem dolgotrajno kuhanje poskrbi za izjemno mehke in okusne lignje.