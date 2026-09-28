Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: 5 odličnih kosil, ki sta jih izbrala Midva kuhava

Midva kuhava, kdo pa pomiva?;) FOTO: Sonja Ravbar
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Tokrat sta nam jedilnik sestavila Tjaša in Blaž, ustvarjalca priljubljenega kulinaričnega dvojca Midva kuhava.

Teden bomo začeli z bogato gobovo enolončnico brez smetane, v torek se bomo lotili sočnih švedskih mesnih kroglic, sredina tedna pa bo rezervirana za pravo jesensko razvajanje – bučni mac & cheese. V četrtek nas čaka preprosti rizi-bizi z meto, za petkov zaključek pa še lignjev golaž, pri katerem dolgotrajno kuhanje poskrbi, da so lignji mehki in polnega okusa.

Ponedeljek: Gobova enolončnica

Bogata gobova enolončnica brez smetane, polna jesenskih okusov in topline. Popolna jed za hladne dni!

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Gobova enolončnica: poln okus in kremna tekstura, popolnoma brez smetane

Torek: Recept za švedske mesne kroglice

Vse mesne kroglice so privlačne in slastne – naj bodo čufti ali tiste znamenite, švedske. Tokrat bomo uživali v pripravi slednjih.

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Recept za švedske mesne kroglice: bombice okusa, ki navdušijo prav vsakogar

Sreda: Bučni makaroni s sirom

V  bučni mac &  cheese se zakopljemo, ko je še vroč. Na krožnik čmoknemo žlico sočnega narastka, po njem potresemo pečene bučne koščke, zraven pa postrežemo osvežilno solato.

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Bučni makaroni s sirom

Četrtek: Rizi-bizi z meto

Rizi-bizi je klasična belo-zelena kombinacija  riža in graha, ki najde svoje mesto na mizi tako v družbi mesnatih dobrot kot v solo izvedbi.

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Rizi-bizi z meto

Petek: Lignjev golaž

Se pripravi lignjev izogibate, ker postanejo gumijasti in trdi? Poskusite ta recept, pri katerem dolgotrajno kuhanje poskrbi za izjemno mehke in okusne lignje.

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Lignji brez gumi efekta: recept za izjemno sočen morski golaž, ki se topi v ustih

Datum Objave: 28.9.2026 ob 06:09

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