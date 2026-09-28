Tedenski jedilnik: 5 odličnih kosil, ki sta jih izbrala Midva kuhava

Tokrat sta nam jedilnik sestavila Tjaša in Blaž, ustvarjalca priljubljenega kulinaričnega dvojca Midva kuhava.

Teden bomo začeli z bogato gobovo enolončnico brez smetane, v torek se bomo lotili sočnih švedskih mesnih kroglic, sredina tedna pa bo rezervirana za pravo jesensko razvajanje – bučni mac & cheese. V četrtek nas čaka preprosti rizi-bizi z meto, za petkov zaključek pa še lignjev golaž, pri katerem dolgotrajno kuhanje poskrbi, da so lignji mehki in polnega okusa.

Ponedeljek: Gobova enolončnica

Bogata gobova enolončnica brez smetane, polna jesenskih okusov in topline. Popolna jed za hladne dni!

Torek: Recept za švedske mesne kroglice

Vse mesne kroglice so privlačne in slastne – naj bodo čufti ali tiste znamenite, švedske. Tokrat bomo uživali v pripravi slednjih.

Sreda: Bučni makaroni s sirom

V bučni mac & cheese se zakopljemo, ko je še vroč. Na krožnik čmoknemo žlico sočnega narastka, po njem potresemo pečene bučne koščke, zraven pa postrežemo osvežilno solato.

Četrtek: Rizi-bizi z meto

Rizi-bizi je klasična belo-zelena kombinacija riža in graha, ki najde svoje mesto na mizi tako v družbi mesnatih dobrot kot v solo izvedbi.

Petek: Lignjev golaž

Se pripravi lignjev izogibate, ker postanejo gumijasti in trdi? Poskusite ta recept, pri katerem dolgotrajno kuhanje poskrbi za izjemno mehke in okusne lignje.