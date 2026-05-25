Tedenski jedilnik: 5 poletnih favoritov letos pripravljamo malce drugače

To so recepti, ki niso zapleteni, ne zahtevajo dolgih ur kuhanja in jih lahko brez težav pripravimo tudi vnaprej. Nekateri so odlični za kosilo, drugi za večerjo, vsi pa imajo nekaj skupnega: okus po poletju.

Ponedeljek: Tagliatelle v kremni omaki s kozicami

Včasih je vse, kar potrebujemo na kaotičen ponedeljek to, da se izdatno pocrkljamo in privoščimo drzno kosilo. Fine testenine, imenovane tagliatelle, s sočnimi kozicami v nesramno kremni omaki, zadenejo žebljico na glavico.

Torek: Kremna grahova juha v grškem slogu

Grahova župca ni ravno tujka na domači mizi, se pa tokrat na njej znajde v nenavadni družbi; že po vonju namreč lahko ugotovimo, da je polna mete, ki pa se v grahovi družbi odlično znajde.

Sreda: Kumarčni zos, prava poletna klasika

Tej sezonski dobroti na koncu dodamo še koščke kuhane govedine in postrežemo; za lačne kot prilogo, za manj glasne želodce pa kot glavno jed.

Četrtek: Solata, ki brez težav nadomesti kosilo ali večerjo

Nasitna čičerkina solata z avokadom, feto in češnjevimi paradižniki je odlična izbira za hitro kosilo ali lahkotno večerjo.

Petek: Pečena rižota s šparglji in piščancem

Pri tem receptu vse vržemo v lonec in pozabimo za eno uro: rezultat je božanska rižota, ki med peko ostane sočna.