Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: 5 poletnih favoritov letos pripravljamo malce drugače

Poletje je čas za hitre in lahke jedi. FOTO: Thomas Barwick/Getty Images
Odpri galerijo
A+   A-
To so recepti, ki niso zapleteni, ne zahtevajo dolgih ur kuhanja in jih lahko brez težav pripravimo tudi vnaprej. Nekateri so odlični za kosilo, drugi za večerjo, vsi pa imajo nekaj skupnega: okus po poletju.

Ponedeljek: Tagliatelle v kremni omaki s kozicami

Včasih je vse, kar potrebujemo na kaotičen ponedeljek to, da se izdatno pocrkljamo in privoščimo drzno kosilo. Fine testenine, imenovane tagliatelle, s sočnimi kozicami v nesramno kremni omaki, zadenejo žebljico na glavico. 

image_alt
Tagliatelle v kremni omaki s kozicami

Torek: Kremna grahova juha v grškem slogu

Grahova župca ni ravno tujka na domači mizi, se pa tokrat na njej znajde v nenavadni družbi; že po vonju namreč lahko ugotovimo, da je polna mete, ki pa se v grahovi družbi odlično znajde.

image_alt
Kremna grahova juha v grškem slogu

Sreda: Kumarčni zos, prava poletna klasika

Tej sezonski dobroti na koncu dodamo še koščke kuhane govedine in postrežemo; za lačne kot prilogo, za manj glasne želodce pa kot glavno jed.

image_alt
Kumarčni zos, prava poletna klasika

Četrtek: Solata, ki brez težav nadomesti kosilo ali večerjo

Nasitna čičerkina solata z avokadom, feto in češnjevimi paradižniki je odlična izbira za hitro kosilo ali lahkotno večerjo.

image_alt
Solata, ki brez težav nadomesti kosilo ali večerjo

Petek: Pečena rižota s šparglji in piščancem

Pri tem receptu vse vržemo v lonec in pozabimo za eno uro: rezultat je božanska rižota, ki med peko ostane sočna.

image_alt
Pečena rižota s šparglji in piščancem: vse zmešamo v enem loncu in pečica opravi svoje

Datum Objave: 15.6.2026 ob 06:06

Preberite še:

Photo
Triki in namigi
Vredno branja

Za rojstni dan nisem pekla čevapčičev: pripravila sem poletni meni, o katerem so gostje govorili še naslednji dan

Pred nekaj dnevi sem s prijatelji praznovala svoj 37. rojstni dan. Poseben je bil že zato, ker smo ga prvič praznovali v naši stari kraški hišici, ki sva jo z možem počasi obnavljala in ji vrnila življenje.
Kaja Berlot12. 6. 2026 | 06:15
Tedenski jedilnik
Vredno branja

Tedenski jedilnik: lahka poletna kosila za vsak dan

Od puhaste omlete in telečjih zrezkov do cezarjeve solate in lahke ribje juhe. Pet idej za okusna kosila.
Odprta kuhinja8. 6. 2026 | 08:22
Tedenski jedilnik
Vredno branja

Tedenski jedilnik: bučke, puranji zrezki in orada za okusen teden

Pet slastnih idej za vsak dan v tednu: od hitre bučkine juhe do domače pogače, sladkih cmokov, puranjih zrezkov in ribje klasike.
Odprta kuhinja25. 5. 2026 | 06:05
Tedenski jedilnik
Vredno branja

Tedenski jedilnik: 5 idej za kosila, ki jih boste z veseljem ponovili

Od hitre piščančje enolončnice do lososove pite: recepti za okusna kosila, ki bodo popestrili kuhanje med tednom.
Odprta kuhinja11. 5. 2026 | 06:05

Več iz te teme:

tedenski jedilnikpoletne jedipoletni jedilnikpoletjekumaricetesteninepšrilogebučkerižota

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI