Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: 5 poletnih kosil, ki jih boste kuhali znova in znova

Tople murke FOTO: Sonja Ravbar
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Od stročjega fižola in bučk do toplih murk, sataraša in njokov: pet preprostih poletnih kosil za vsak delovni dan.

Ponedeljek: Stročji fižol s krompirjem po kmečko

Jed je najboljša pravkar skuhana. Čas si prihranite, če vnaprej pripravite sestavine. Denimo, skuhajte stročji fižol in krompir, dobro odcedite, ohladite in shranite v hladilniku do naslednjega dne. Narežite korenje in slanino ter shranite v hladilniku posebej.

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Stročji fižol s krompirjem po kmečko

Torek: Polnjene bučkine ladjice po mehiško

Bučke še kar naprej poganjajo na vrtovih in tokrat bomo iz njih pripravili odlične ladjice po mehiško.

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Polnjene bučkine ladjice po mehiško

Sreda: Tople murke

Če kdo ne pozna tega krožnika nečesa najboljšega, kar lahko nastane iz kumaric, je zdaj skrajni čas, da staro kmečko jed doda v svoj poletni repertoar.

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Tople murke: najboljša poletna jed iz kumar (VIDEO)

Četrtek: Sataraš z jajci

Zelenjava se mora za dober sataraš primerno zmehčati, voda pa izhlapeti, da se v ponvi, polni živo pisanih barv paradižnika in paprike, nabere koncentracija okusa. Zgoščenost je pomembna tudi za končno teksturo jedi, saj lahko voda in jajca ustvarijo na videz nič kaj ugledno jed.

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Sataraš z jajci (VIDEO)

Petek: Njoki po sorentinsko

Italijanska klasika, ki jo boste oboževali. Njoke potopimo v omamno paradižnikovo omako, dodamo mocarelo in vse skupaj popečemo v pečici.

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Njoki po sorentinsko: božansko kosilo, ki nas vedno spomni na poletje (VIDEO)

Datum Objave: 20.7.2026 ob 06:07

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