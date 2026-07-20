Tedenski jedilnik: 5 poletnih kosil, ki jih boste kuhali znova in znova

Od stročjega fižola in bučk do toplih murk, sataraša in njokov: pet preprostih poletnih kosil za vsak delovni dan.

Ponedeljek: Stročji fižol s krompirjem po kmečko

Jed je najboljša pravkar skuhana. Čas si prihranite, če vnaprej pripravite sestavine. Denimo, skuhajte stročji fižol in krompir, dobro odcedite, ohladite in shranite v hladilniku do naslednjega dne. Narežite korenje in slanino ter shranite v hladilniku posebej.

Torek: Polnjene bučkine ladjice po mehiško

Bučke še kar naprej poganjajo na vrtovih in tokrat bomo iz njih pripravili odlične ladjice po mehiško.

Sreda: Tople murke

Če kdo ne pozna tega krožnika nečesa najboljšega, kar lahko nastane iz kumaric, je zdaj skrajni čas, da staro kmečko jed doda v svoj poletni repertoar.

Četrtek: Sataraš z jajci

Zelenjava se mora za dober sataraš primerno zmehčati, voda pa izhlapeti, da se v ponvi, polni živo pisanih barv paradižnika in paprike, nabere koncentracija okusa. Zgoščenost je pomembna tudi za končno teksturo jedi, saj lahko voda in jajca ustvarijo na videz nič kaj ugledno jed.

Petek: Njoki po sorentinsko

Italijanska klasika, ki jo boste oboževali. Njoke potopimo v omamno paradižnikovo omako, dodamo mocarelo in vse skupaj popečemo v pečici.