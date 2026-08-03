Tedenski jedilnik: 5 poletnih kosil, ki nas ne bodo priklenila k štedilniku

Ponedeljek: Hitra paradižnikova juha

Gazpacho, hladna paradižnikova juha za takrat, ko je prevroče, da bi se ubadali s kuhanjem. Lahkotna jed na žlico, ki ohladi telo in osveži duha.

Torek: Solata z mesnim sirom

Potem ko je bil mesni sir dolgo povsem pozabljen, spet postaja presenetljivo priljubljen. Se vam je stožilo po tem okusu naše mladosti? Če ga pripravite tako, kot ga postreže Mirjam Grilc, bo postal krasno, ravno prav krepko poletno kosilce.

Sreda: Limonove testenine

Ekspresno testeninsko kosilo iz skromnih sestavin, ki je tako sveže, da si ga boste ob visokih temperaturah še posebej pogosto zaželeli.

Četrtek: Jajčni sataraš

Ta klasična jajčna jed je ravno pravšnja za hitro in lahko kosilo, ob katerem ne potrebujemo drugega kot dober kruh. Sataraš je v repertoarju vsake gospodinje, pri naju se v njem vedno znajdejo paprike različnih barv, na vrhu pa se bohoti kepa kisle smetane. Tu imaš sataraš, zdaj ga pa zmaž'!

Petek: Rižota z bučkami

Tokrat bomo bučke zapakirali v italijansko klasiko, poletno rižoto. Brez mesa, v glavni vlogi bodo bučke. Seveda bomo uporabili riž arborio ali carnaroli, da bo jed kar se da kremasta. Osvežili jo bomo z limono in začinili s svežim timijanom. Dodali bomo parmezan za globino in vse skupaj povezali z jušno osnovo. Tako preprosto, a izjemno okusno. Poskusite.