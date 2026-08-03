Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: 5 poletnih kosil, ki nas ne bodo priklenila k štedilniku

Sataraš (Foto: Midva kuhava)
Odpri galerijo
A+   A-
Lahkotna poletna kosila za vroče dni: od hladnega gazpacha in limonovih testenin do sataraša ter kremaste rižote z bučkami.

Ponedeljek: Hitra paradižnikova juha

Gazpacho, hladna paradižnikova juha za takrat, ko je prevroče, da bi se ubadali s kuhanjem. Lahkotna jed na žlico, ki ohladi telo in osveži duha.

image_alt
Hitra paradižnikova juha, ki jo obožujemo v vročih dneh

Torek: Solata z mesnim sirom

Potem ko je bil mesni sir dolgo povsem pozabljen, spet postaja presenetljivo priljubljen. Se vam je stožilo po tem okusu naše mladosti? Če ga pripravite tako, kot ga postreže Mirjam Grilc, bo postal krasno, ravno prav krepko poletno kosilce.

image_alt
Mesni sir se vrača: tako iz njega pripravite hitro poletno kosilo (VIDEO)

Sreda: Limonove testenine

Ekspresno testeninsko kosilo iz skromnih sestavin, ki je tako sveže, da si ga boste ob visokih temperaturah še posebej pogosto zaželeli.

image_alt
Limonove testenine, narejene v nekaj sekundah

Četrtek: Jajčni sataraš

Ta klasična jajčna jed je ravno pravšnja za hitro in lahko kosilo, ob katerem ne potrebujemo drugega kot dober kruh. Sataraš je v repertoarju vsake gospodinje, pri naju se v njem vedno znajdejo paprike različnih barv, na vrhu pa se bohoti kepa kisle smetane. Tu imaš sataraš, zdaj ga pa zmaž'!

image_alt
Jajčni sataraš po receptu Tjaše in Blaža (Midva kuhava)

Petek: Rižota z bučkami

Tokrat bomo bučke zapakirali v italijansko klasiko, poletno rižoto. Brez mesa, v glavni vlogi bodo bučke. Seveda bomo uporabili riž arborio ali carnaroli, da bo jed kar se da kremasta. Osvežili jo bomo z limono in začinili s svežim timijanom. Dodali bomo parmezan za globino in vse skupaj povezali z jušno osnovo. Tako preprosto, a izjemno okusno. Poskusite.

image_alt
Najboljša poletna rižota z bučkami

Datum Objave: 3.8.2026 ob 06:08

Več iz te teme:

kosila za vroče dnipoletna kosilahitra kosilakaj za kosilokosilo

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI