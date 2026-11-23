Ta teden kuhamo preprosto, poceni in okusno. Na jedilniku so jedi na žlico, priljubljene klasike in kosila, ki ne zahtevajo veliko časa.

Ponedeljek: Kari iz rumene buče

Zelenjavne omake so hitro nared, na krožniku pa jih dopolnimo s preprosto prilogo, kot je riž.

Torek: Zelenjavna juha

Med tednom obožujemo recepte za tiste jedi, ki so pripravljene hitro, iz preprostih in poceni sestavin, hkrati pa okus pričara topel občutek.

Sreda: Pečenice v čebulni omaki

K pečenicam namesto kislega zelja ali repe za spremembo ponudimo malce sladkasto omako iz čebule.

Četrtek: Testenine z zeljem in mletim mesom

Zelje je sicer, za ljubitelje podatkov, zelo dober vir vitamina K, v 100 gramih ga je že kar priporočeni dnevni odmerek, ter vitamina C. Priporočamo: ne prekuhavajte, najbolje bo za to vrsto zelenjave, da se kuha samo toliko, da se zmehča.

Petek: Jajca z ajdovo kašo

Jajca damo na krožnik, jih čisto rahlo solimo, kašo pa dodamo čez beljake, da rumenjaki ostanejo odkriti. Zraven postrežemo svežo solato.