Tedenski jedilnik: 5 receptov, ki jih lahko pripravite doma, na morju ali v kampu

Včasih potrebujemo le nekaj preprostih receptov, ki nas ne priklenejo za štedilnik. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet poletnih jedi, ki jih lahko pripravite ne glede na to, kje ste - doma, na morju ali v kampu.

Ponedeljek: Testenine z bučkami, limono in rikoto

Testenine z bučkami so poletna klasika, pripravljena v približno 20 minutah. In kar je najbolje - recept je pripravljen iz sestavin, ki jih zlahka dobimo tudi v manjši trgovini na morju.

Torek: Domače tortilje (iz njih lahko naredimo quesadille)

Recept za te slastne domače tortilje je naši novinarki zaupala Špela Mihelač de Magaña, ki je z možem Alejandrom napisala kuharsko knjigo Mehiška kuhinja.

Sreda: Hrustljava testeninska solata s piščancem

Tale viralni recept, ki združuje kremnost, svežino in nepričakovano hrustljav dodatek iz pečenih testenin, vas bo navdušil tako z okusom, kot tudi s teksturo.

Četrtek: Kašota s sezonsko zelenjavo

Že poznate to lahko jed iz prosene kaše in zelenjave, ki jo lahko jemo toplo ali hladno?

Petek: Panzanella oziroma kruhova poletna solata

V vročih poletnih dneh kuhajmo brez štedilnika, ena od idej je najboljša in preprosto pripravljena kruhova solata panzanella.