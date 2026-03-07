Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: 5 receptov, ki jih lahko pripravite doma, na morju ali v kampu

Julija najraje kuhamo sezonske jedi, za katere ne potrebujemo prižati štedilnika in pečice. FOTO: Guido Mieth/Getty Images
Odpri galerijo
A+   A-
Včasih potrebujemo le nekaj preprostih receptov, ki nas ne priklenejo za štedilnik. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet poletnih jedi, ki jih lahko pripravite ne glede na to, kje ste - doma, na morju ali v kampu.

Ponedeljek: Testenine z bučkami, limono in rikoto

Testenine z bučkami so poletna klasika, pripravljena v približno 20 minutah. In kar je najbolje - recept je pripravljen iz sestavin, ki jih zlahka dobimo tudi v manjši trgovini na morju.

image_alt
Testenine z bučkami, limono in rikoto (VIDEO)

Torek: Domače tortilje (iz njih lahko naredimo quesadille)

Recept za te slastne domače tortilje je naši novinarki zaupala Špela Mihelač de Magaña, ki je z možem Alejandrom napisala kuharsko knjigo Mehiška kuhinja.

image_alt
Kultne jedi: tortilje in preizkušen recept iz domače kuhinje

Sreda: Hrustljava testeninska solata s piščancem

Tale viralni recept, ki združuje kremnost, svežino in nepričakovano hrustljav dodatek iz pečenih testenin, vas bo navdušil tako z okusom, kot tudi s teksturo.

image_alt
Hrustljava testeninska solata s piščancem, ki je obnorela splet – upravičeno (VIDEO)

Četrtek: Kašota s sezonsko zelenjavo

Že poznate to lahko jed iz prosene kaše in zelenjave, ki jo lahko jemo toplo ali hladno?

image_alt
Kašota: odlična jed iz prosene kaše

Petek: Panzanella oziroma kruhova poletna solata

V vročih poletnih dneh kuhajmo brez štedilnika, ena od idej je najboljša in preprosto pripravljena kruhova solata panzanella.

image_alt
Priljubljena italijanska solata, v kateri porabimo star kruh

 

Datum Objave: 6.7.2026 ob 06:07

Preberite še:

Recepti
Vredno branja

Če imate domače paradižnike, naredite viralni namaz, ki ga mažemo na vse

Nočemo biti pristranski, ampak »tomato butter« je najbolj slastna stvar, ki jo letos mažemo na kruh.
Kaja Berlot3. 7. 2026 | 06:05
Recepti
Vredno branja

Kokosova panakota: popolna poletna sladica, za vroče dni, ko vam ni do peke

Kokosova panakota je lahka in kremasta poletna sladica. Iz kokosovega mleka, smetane in le nekaj sestavin jo pripravite hitro in brez peke.
6. 7. 2026 | 05:55
Recepti
Vredno branja

Sočen marelični kolač z mandlji: tako dober, da ga boste pekli vse poletje

Sočen marelični kolač z mandlji in zrelimi marelicami navduši z mehkim biskvitom ter sijočo marelično glazuro. Preprost poletni recept.
Midva Kuhava5. 7. 2026 | 06:05

Več iz te teme:

tedenski jedilniktesteninepoletne jedipoletni receptisolateRECEPTI ZA SOLATEpanzanellakašota

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI