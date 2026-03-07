Tedenski jedilnik: 5 receptov, ki jih lahko pripravite doma, na morju ali v kampu
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Včasih potrebujemo le nekaj preprostih receptov, ki nas ne priklenejo za štedilnik. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet poletnih jedi, ki jih lahko pripravite ne glede na to, kje ste - doma, na morju ali v kampu.
Ponedeljek: Testenine z bučkami, limono in rikoto
Testenine z bučkami so poletna klasika, pripravljena v približno 20 minutah. In kar je najbolje - recept je pripravljen iz sestavin, ki jih zlahka dobimo tudi v manjši trgovini na morju.
Torek: Domače tortilje (iz njih lahko naredimo quesadille)
Recept za te slastne domače tortilje je naši novinarki zaupala Špela Mihelač de Magaña, ki je z možem Alejandrom napisala kuharsko knjigo Mehiška kuhinja.
Sreda: Hrustljava testeninska solata s piščancem
Tale viralni recept, ki združuje kremnost, svežino in nepričakovano hrustljav dodatek iz pečenih testenin, vas bo navdušil tako z okusom, kot tudi s teksturo.
Četrtek: Kašota s sezonsko zelenjavo
Že poznate to lahko jed iz prosene kaše in zelenjave, ki jo lahko jemo toplo ali hladno?
Petek: Panzanella oziroma kruhova poletna solata
V vročih poletnih dneh kuhajmo brez štedilnika, ena od idej je najboljša in preprosto pripravljena kruhova solata panzanella.
Datum Objave: 6.7.2026 ob 06:07