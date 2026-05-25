Tedenski jedilnik: bučke, puranji zrezki in orada za okusen teden

Pet slastnih idej za vsak dan v tednu: od hitre bučkine juhe do domače pogače, sladkih cmokov, puranjih zrezkov in ribje klasike.

Ponedeljek: Jajčna juha in bučke

Hitra bučkina juha, ki je osvojila naše brbončice in stavimo, da bo tudi vaše.

Torek: Pogača z mletim mesom, zeljem in skuto

Ponudimo kot glavno jed z veliko skledo sezonske solate. Sveže, polno okusa in hitro na mizi.

Sreda: Sladki kruhovi cmoki

Okusa jagod in pehtrana se izjemno dobro ujemata, dodate pa lahko marsikaj sezonskega, od bezgovih cvetkov naprej. Ta recept je še ena možnost za porabo starega kruha – saj veste, da smo alergični na vsak košček, ki se – bognedaj – zavrže.

Četrtek: Puranji zrezki v omaki

Neustavljivi puranji zrezki v naravni omaki, obogateni z vinom, timijanom in česnom. Popolna klasika za pravo kulinarično razvajanje.

Petek: Orada na zelenjavni posteljici

File orade s koromačem in kitajskim zeljem zveni že skorajda praznično, a zagotavljamo vam, da gre zgolj za nekaj rezanja prave kombinacije zelenjave, ki jo začinimo in iz nje pripravimo hrustljavo posteljico za nežne in sočne ribje fileje. Preprosto in izvrstno!