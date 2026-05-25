Odprta Kuhinja
Tedenski jedilnik: bučke, puranji zrezki in orada za okusen teden

Puranji zrezki FOTO: Midva kuhava
Pet slastnih idej za vsak dan v tednu: od hitre bučkine juhe do domače pogače, sladkih cmokov, puranjih zrezkov in ribje klasike.

Ponedeljek: Jajčna juha in bučke

Hitra bučkina juha, ki je osvojila naše brbončice in stavimo, da bo tudi vaše.

Ta jajčna juha z bučko bo odslej naša številka ena

Torek: Pogača z mletim mesom, zeljem in skuto

Ponudimo kot glavno jed z veliko skledo sezonske solate. Sveže, polno okusa in hitro na mizi.

Pogača z mletim mesom, zeljem in skuto

Sreda: Sladki kruhovi cmoki

Okusa jagod in pehtrana se izjemno dobro ujemata, dodate pa lahko marsikaj sezonskega, od bezgovih cvetkov naprej. Ta recept je še ena možnost za porabo starega kruha – saj veste, da smo alergični na vsak košček, ki se – bognedaj – zavrže.

Kruhovi cmoki s pehtranom in jagodami (VIDEO)

Četrtek: Puranji zrezki v omaki

Neustavljivi puranji zrezki v naravni omaki, obogateni z vinom, timijanom in česnom. Popolna klasika za pravo kulinarično razvajanje.

Puranji zrezki v naravni omaki, ki jih bo oboževala vsa družina

Petek: Orada na zelenjavni posteljici

File orade s koromačem in kitajskim zeljem zveni že skorajda praznično, a zagotavljamo vam, da gre zgolj za nekaj rezanja prave kombinacije zelenjave, ki jo začinimo in iz nje pripravimo hrustljavo posteljico za nežne in sočne ribje fileje. Preprosto in izvrstno!

Orada na zelenjavni posteljici: kosilo iz pečice, ki ga boste delali znova in znova (VIDEO)

Datum Objave: 25.5.2026 ob 06:05

