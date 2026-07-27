Tedenski jedilnik: Kosila, ki bodo na mizi v 20 minutah
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Pet preprostih poletnih kosil za vsak dan v tednu: od kremnega riža in hladne juhe do njokov s čevapčiči in tuninega burgerja.
Ponedeljek: Superkremni rižek z bučkami in limono
Kompliciranje prepovedano: če nimate čebule v prahu, v prvem koraku postopka uporabite eno manjšo svežo, če nimate ohrovta, pa špinačo.
Torek: Stročji fižol s krompirjem
Bistvena je gostljata omaka, ki nastaja med kuhanjem iz krompirja in začimb. Vse bo dišalo po potovanju, raziskovanju in čutenju, čeprav bo na krožniku v resnici le stročji fižol z vrta.
Sreda: Kumarična juha
Ni nujno, da je juha vedno vroča. V poletnih dneh toplo priporočamo hladno različico, ki vas bo ohladila in dobro hidrirala.
Četrtek: Njoki in čevapčiči iz pečice
Jed, na katero se spomnite, ko se bo zelo mudilo. Za ta primer imejte vedno v zamrzovalniku vrečko njokov, v hladilniku pa čevapčiče in češnjev paradižnik.
Petek: Burger s tuno
Hitra, lahka in okusna alternativa mesni klasiki. Iz tunine v pločevinki pripravite sočne polpete za popoln poletni obrok.
Datum Objave: 27.7.2026 ob 06:07