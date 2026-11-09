Tedenski jedilnik: Martinovi okusi in jedi za vsak dan

Pet idej za jesenska kosila: od juhe iz rdečega zelja in bučnih špeclov do račjega raguja, nadevanih beder in gratiniranih mlincev.

Martinov teden kar kliče po jedeh, ki dišijo po jeseni in nekoliko bolj prazničnem kosilu. Zato bodo tokrat na mizi buče, zelje, mlinci in bogat račji ragu, ob njih pa še nekaj preprostih idej, s katerimi bomo martinove okuse raztegnili čez ves teden.

Ponedeljek: Juha iz rdečega zelja

Vijolična je barva sanj in domišljije, močna in skrivnostna pa bo pregnala tudi sivino slabega vremena

Torek: Bučni špecli z maslom in žajbljem

Oranžni odtenki buče in njen kostanjev priokus naredijo iz skromnih vlivancev posebno in očem privlačno prilogo, ki bo v dneh okoli martinovega krasna pika na i obroka. Da o preprostosti izvedbe niti ne razglabljamo. Lahko kot priloga ali glavna jed.

https://odprtakuhinja.delo.si/recepti/bucni-specli-odlicna-priloga-za-martinovo-video

Sreda: Ragu po martinovo

Sočen in bogat račji ragu je prava paša za nos in brbončice. Odlično se ujame s kozarcem rujnega – najbolje istega, kot je v njem.

Četrtek: Nadevana piščančja bedra in pečeno zelje

Ta izredno okusna jed ima eno veliko prednost. Pripravljena je v le eni ponvi, na krožnik pa hkrati postavimo tako glavno jed kot prilogo.

Petek: Gratinirani mlinci z mletim mesom

Ponudimo z zeleno solato s praženim česnom. Različica: Dodajte več zelenjave (cvetača, brokoli, zelje, grah …). Hudo lačni vzemite več mlincev (250 g).