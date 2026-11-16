Tedenski jedilnik: Od babičinega ohrovta do golaža po toskansko
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Pet odličnih idej za kosilo: od domačega ohrovta s krompirjem in puhastega šmorna do gratiniranih palačink, toskanskega golaža in lignjev pod peko.
Ponedeljek: Ohrovt in krompir
Ohrovt naj bo videti kot gosta juha. Kosilo, ki ga mnogi poznamo že iz otroštva.
Torek: Gratinirane palačinke s piščancem
Mehke palačinke, sočen piščančji nadev in kremast bešamel se v pečici povežejo v preprosto, a zelo okusno kosilo, ki navduši brez zapletene priprave. Za zraven pa ne pozabite na skledo solate.
Sreda: Šmorn
Naj bo sredina tedna sladka. Kako si lahko pomagamo, da je šmorn zares puhast, pa tudi sočen in poln okusa? Ni vse v spretnosti, tudi iznajdljivost je pomembna.
Četrtek: Peposo
Enolončnica z govedino, prepojeno z vinom, poprom in česnom. Peposo razkrije pristen okus Toskane.
Petek: Lignji s krompirjem pod peko
Pripravite domačo podpeko z lignji, krompirjem in dišavnicami – preprosto mediteransko klasiko iz ene posode.
Datum Objave: 16.11.2026 ob 06:11