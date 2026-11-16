Tedenski jedilnik: Od babičinega ohrovta do golaža po toskansko

Pet odličnih idej za kosilo: od domačega ohrovta s krompirjem in puhastega šmorna do gratiniranih palačink, toskanskega golaža in lignjev pod peko.

Ponedeljek: Ohrovt in krompir

Ohrovt naj bo videti kot gosta juha. Kosilo, ki ga mnogi poznamo že iz otroštva.

Torek: Gratinirane palačinke s piščancem

Mehke palačinke, sočen piščančji nadev in kremast bešamel se v pečici povežejo v preprosto, a zelo okusno kosilo, ki navduši brez zapletene priprave. Za zraven pa ne pozabite na skledo solate.

Sreda: Šmorn

Naj bo sredina tedna sladka. Kako si lahko pomagamo, da je šmorn zares puhast, pa tudi sočen in poln okusa? Ni vse v spretnosti, tudi iznajdljivost je pomembna.

Četrtek: Peposo

Enolončnica z govedino, prepojeno z vinom, poprom in česnom. Peposo razkrije pristen okus Toskane.

Petek: Lignji s krompirjem pod peko

Pripravite domačo podpeko z lignji, krompirjem in dišavnicami – preprosto mediteransko klasiko iz ene posode.