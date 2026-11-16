Odprta Kuhinja
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Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: Od babičinega ohrovta do golaža po toskansko

Peposo FOTO: Sonja Ravbar
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Pet odličnih idej za kosilo: od domačega ohrovta s krompirjem in puhastega šmorna do gratiniranih palačink, toskanskega golaža in lignjev pod peko.

Ponedeljek: Ohrovt in krompir

Ohrovt naj bo videti kot gosta juha. Kosilo, ki ga mnogi poznamo že iz otroštva.

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Ohrovt in krompir

Torek: Gratinirane palačinke s piščancem

Mehke palačinke, sočen piščančji nadev in kremast bešamel se v pečici povežejo v preprosto, a zelo okusno kosilo, ki navduši brez zapletene priprave. Za zraven pa ne pozabite na skledo solate.

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Gratinirane palačinke s piščancem (VIDEO)

Sreda: Šmorn

Naj bo sredina tedna sladka. Kako si lahko pomagamo, da je šmorn zares puhast, pa tudi sočen in poln okusa? Ni vse v spretnosti, tudi iznajdljivost je pomembna.

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Šmorn, ki se mu težko upremo, saj ga naredimo s skrivno sestavino (VIDEO)

Četrtek: Peposo

Enolončnica z govedino, prepojeno z vinom, poprom in česnom. Peposo razkrije pristen okus Toskane.

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Peposo: toskanski golaž, ki diši po vinu in popru (VIDEO)

Petek: Lignji s krompirjem pod peko

Pripravite domačo podpeko z lignji, krompirjem in dišavnicami – preprosto mediteransko klasiko iz ene posode.

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Lignji s krompirjem pod peko (VIDEO)

Datum Objave: 16.11.2026 ob 06:11

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