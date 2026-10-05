Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: Od kremne kašote do najboljše gobove juhe

Gobova juha FOTO: MariaUspenskaya/Getty Images
Odpri galerijo
A+   A-
Pet okusnih kosil za oktobrski teden: tople jedi, sezonske sestavine in recepti, ki so ravno prav preprosti za vsakdan.

Ponedeljek: Piščančja enolončnica s tortelini

Hiter in okusen obrok na žlico, pri kuhi pa lahko porabite, kar je ostalo v hladilniku.

image_alt
Ena fina piščančja enolončnica s tortelini

Torek: Bučna kašota

Kašota imenujem vsako jed, ki jo pripravljam podobno kot rižoto, le da namesto riža uporabim kašo. Lahko je prosena, ajdova ali ječmenova. Da bi povezali bučo, ješprenj in žajbelj, zalivamo jed z žajbljevim čajem.

image_alt
Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem: še boljša od rižote

Sreda: Testenine z gobami, slanino in gorgonzolo

Navadno pravimo, da so najboljše tiste gobje jedi, v katerih se znajdejo različne gobe. Pri tej to ni potrebno. Uporabite lahko tudi gobe z manj izrazitim okusom, kot so šampinjoni.

image_alt
Testenine z gobami, slanino in gorgonzolo

Četrtek: Puranji zrezki

Okrasimo z listi koromača in kmalu postrežemo z njoki, kuhanim rižem, krompirjem, vsekakor z nežno in blago prilogo.

image_alt
Če puranje zrezke naredimo tako, bodo neverjetno mehki

Petek: Zdolska gobova juha

Morda najbolj znameniti recept Ivana Ivačiča, neprekosljivega mojstra priprave preprostih domačih jedi.

image_alt
Zdolska gobova juha

Datum Objave: 5.10.2026 ob 08:10

Več iz te teme:

kaj za kosilokaj kuhati ta tedenpreprosta kosilakosilonajboljša gobova juha

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI