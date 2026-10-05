Tedenski jedilnik: Od kremne kašote do najboljše gobove juhe

Pet okusnih kosil za oktobrski teden: tople jedi, sezonske sestavine in recepti, ki so ravno prav preprosti za vsakdan.

Ponedeljek: Piščančja enolončnica s tortelini

Hiter in okusen obrok na žlico, pri kuhi pa lahko porabite, kar je ostalo v hladilniku.

Torek: Bučna kašota

Kašota imenujem vsako jed, ki jo pripravljam podobno kot rižoto, le da namesto riža uporabim kašo. Lahko je prosena, ajdova ali ječmenova. Da bi povezali bučo, ješprenj in žajbelj, zalivamo jed z žajbljevim čajem.

Sreda: Testenine z gobami, slanino in gorgonzolo

Navadno pravimo, da so najboljše tiste gobje jedi, v katerih se znajdejo različne gobe. Pri tej to ni potrebno. Uporabite lahko tudi gobe z manj izrazitim okusom, kot so šampinjoni.

Četrtek: Puranji zrezki

Okrasimo z listi koromača in kmalu postrežemo z njoki, kuhanim rižem, krompirjem, vsekakor z nežno in blago prilogo.

Petek: Zdolska gobova juha

Morda najbolj znameniti recept Ivana Ivačiča, neprekosljivega mojstra priprave preprostih domačih jedi.