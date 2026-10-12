Tedenski jedilnik: Od slastne bučne rižote do golaža, ki ga pripravi Michelinov chef

Kaj kuhati ta teden? Izbrali smo pet odličnih jesenskih kosil: od kremaste bučne rižote in bogatega golaža do slastnih polnjenih palačink.

Začeli bomo s kremasto rižoto s pečeno bučo, nadaljevali z golažem, v katerem se prepletata znanje Michelinovega chefa in njegove mame, ter pripravili paprikaš z domačimi valvicami po receptu Urške Fartelj. Na jedilniku bo tudi krompirjev golaž, ki dokazuje, da za odlično kosilo ne potrebujemo dragih sestavin, teden pa bomo popestrili še z zavihanimi palačinkami s špinačo, gobami in jajcem. Pet različnih kosil, a eno jim je skupno: prav vsakega se bomo veselili.

Ponedeljek: Bučna rižota

Lahka priprava in barvit končni videz, ki kar vabi, da se zakopljemo vanjo.

Torek: Vrhunski golaž

Rezultat je jed, ki spoštuje tradicijo, a si dovoli tudi kak odmik – z dodatki, ki poglobijo okus in ga naredijo še bolj polnega.

Sreda: Paprikaš

Sli ste vedeli? Poper, sploh če ga dlje časa izpostavljamo vroči maščobi, rad zagreni. Meso zato vedno popramo na koncu ali poper dodamo med kuhanjem.

Četrtek: Krompirjev golaž

Tako skromna jed, pa toliko okusa na krožniku! Čeprav ne vsebuje mesa, je tukaj nekaj prijemov in začimb, ki vse skupaj zelo obogatijo.

Petek: Zavihane palačinke

Jed črpa navdih iz francoskih palačink, poimenovanih galettes, ki so značilne za Bretanjo. Tam jih naredijo iz ajdove moke, na sredino dodajo sir, šunko in jajce, nato pa vse skupaj zapečejo v pečici.