Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: lahka poletna kosila za vsak dan

Testenine za hitro kosilo FOTO: Cris Cantón/Getty Images
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Od puhaste omlete in telečjih zrezkov do cezarjeve solate in lahke ribje juhe. Pet idej za okusna kosila.

Ponedeljek: Omleta

Pripravljena s špinačo in parmezanom, zraven pa si lahko privoščimo še skleno solate. 

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Omleta s špinačo in parmezanom

Torek: Telečji zrezki

V klasični masleni omaki piccata z značilnim okusom po limonah in kaprah. Priporočamo, da jih ponudite kar s kruhom, lahko pa tudi z rižem.

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Telečji zrezki v masleni omaki s kaprami in limono

Sreda: Puttanesca

Privoščite si jo z dobrimi jajčnimi rezanci. Če se vam ljubi, jih naredite kar sami – recept je priložen.

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Odlične domače tagliatelle puttanesca

Četrtek: Cezarjeva solata

Morda je cezarjeva solata najslavnejša na svetu, zagotovo pa je tista, ki je na jedilnikih večine svetovnih mehiških restavracij. Tako jo strežejo tudi pri nas, kjer so jo med prvimi slovenski javnosti predstavili v ljubljanski restavraciji Joe Peña's – od tam je tudi recept, ki nam ga je pred časom posredoval Janko Hribar.

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Cezarjeva solata: recept so nam zaupali v ljubljanski restavraciji Joe Peña's

Petek: Ribja juha

Lahka in aromatična poletna jed na žlico, ki je hitro pripravljena. Za vse, ki ne želite, da vam kosilo obleži v želodcu.

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Ribja juha s koromačem

Datum Objave: 8.6.2026 ob 08:06

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