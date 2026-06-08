Tedenski jedilnik: lahka poletna kosila za vsak dan

Od puhaste omlete in telečjih zrezkov do cezarjeve solate in lahke ribje juhe. Pet idej za okusna kosila.

Ponedeljek: Omleta

Pripravljena s špinačo in parmezanom, zraven pa si lahko privoščimo še skleno solate.

Torek: Telečji zrezki

V klasični masleni omaki piccata z značilnim okusom po limonah in kaprah. Priporočamo, da jih ponudite kar s kruhom, lahko pa tudi z rižem.

Sreda: Puttanesca

Privoščite si jo z dobrimi jajčnimi rezanci. Če se vam ljubi, jih naredite kar sami – recept je priložen.

Četrtek: Cezarjeva solata

Morda je cezarjeva solata najslavnejša na svetu, zagotovo pa je tista, ki je na jedilnikih večine svetovnih mehiških restavracij. Tako jo strežejo tudi pri nas, kjer so jo med prvimi slovenski javnosti predstavili v ljubljanski restavraciji Joe Peña's – od tam je tudi recept, ki nam ga je pred časom posredoval Janko Hribar.

Petek: Ribja juha

Lahka in aromatična poletna jed na žlico, ki je hitro pripravljena. Za vse, ki ne želite, da vam kosilo obleži v želodcu.