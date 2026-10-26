Tedenski jedilnik: Priljubljena kosila brez zapletenega kuhanja
Odpri galerijo
A+ A-
Tedenski jedilnik prinaša pet idej za kosilo: pašto fižol, krompirjevo zloženko, skutne njoke, mediteranskega piščanca in palačinke.
Ponedeljek: Pašta fižol
Enolončnica s fižolom in testeninami, ki jo obožujemo.
Torek: Zloženka s krompirjem in klobaso
Slastna slovenska musaka.
Sreda: Skutni njoki in omaka iz buč
Ni napaka – testo naredimo le iz moke, skute in soli!
Četrtek: Piščanec po mediteransko
To je recept za trenutke, ko vse drugo odpove. Piščanec, nekaj sestavin, ki jih imamo vsi v hladilniku, potrebujemo pa še testenine.
Petek: Zapečene skutne palačinke
Izbrati sladko ali kislo smetano za preliv je stvar okusa. S kislo smetano so palačinke malce bolj lahkotne in sveže, s sladko pa dobijo bogatejši in bolj žameten okus.
Datum Objave: 26.10.2026 ob 07:10