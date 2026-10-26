Tedenski jedilnik: Priljubljena kosila brez zapletenega kuhanja

Tedenski jedilnik prinaša pet idej za kosilo: pašto fižol, krompirjevo zloženko, skutne njoke, mediteranskega piščanca in palačinke.

Ponedeljek: Pašta fižol

Enolončnica s fižolom in testeninami, ki jo obožujemo.

Torek: Zloženka s krompirjem in klobaso

Slastna slovenska musaka.

Sreda: Skutni njoki in omaka iz buč

Ni napaka – testo naredimo le iz moke, skute in soli!

Četrtek: Piščanec po mediteransko

To je recept za trenutke, ko vse drugo odpove. Piščanec, nekaj sestavin, ki jih imamo vsi v hladilniku, potrebujemo pa še testenine.

Petek: Zapečene skutne palačinke

Izbrati sladko ali kislo smetano za preliv je stvar okusa. S kislo smetano so palačinke malce bolj lahkotne in sveže, s sladko pa dobijo bogatejši in bolj žameten okus.