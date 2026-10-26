Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: Priljubljena kosila brez zapletenega kuhanja

FOTO: Sonja Ravbar
Odpri galerijo
A+   A-
Tedenski jedilnik prinaša pet idej za kosilo: pašto fižol, krompirjevo zloženko, skutne njoke, mediteranskega piščanca in palačinke.

Ponedeljek: Pašta fižol

Enolončnica s fižolom in testeninami, ki jo obožujemo.

image_alt
Pašta fižol, legendarna mineštra

Torek: Zloženka s krompirjem in klobaso

Slastna slovenska musaka.

image_alt
Krompirjeva zloženka s klobaso

Sreda: Skutni njoki in omaka iz buč

Ni napaka – testo naredimo le iz moke, skute in soli!

image_alt
Skutni njoki z bučno-smetanovo omako

Četrtek: Piščanec po mediteransko

To je recept za trenutke, ko vse drugo odpove. Piščanec, nekaj sestavin, ki jih imamo vsi v hladilniku, potrebujemo pa še testenine.

image_alt
Piščanec po mediteransko: pol ure in manj kot deset evrov za štiri jedce (VIDEO)

Petek: Zapečene skutne palačinke

Izbrati sladko ali kislo smetano za preliv je stvar okusa. S kislo smetano so palačinke malce bolj lahkotne in sveže, s sladko pa dobijo bogatejši in bolj žameten okus.

image_alt
Zapečene skutne palačinke

Datum Objave: 26.10.2026 ob 07:10

Več iz te teme:

kaj za kosilohitro kosilodružinsko kosilopreprosta kosila

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI