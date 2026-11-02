Odprta Kuhinja
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Tedenski jedilnik: Same dobre ideje za topla in nasitna kosila

Piščanec po normandijsko FOTO: Dejan Javornik
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Od kavre in piščanca po normandijsko do lazanje in kremastih testenin – pet toplih kosil, ki bodo prijala v prvem novembrskem tednu.

November kliče po toplih, nasitnih jedeh, ki pogrejejo že ob prvem grižljaju. Ta teden smo izbrali pet kosil, pri katerih imajo glavno besedo sezonske sestavine in jedi za dušo. Začnemo s kavro, domačo slovensko klasiko na žlico, nadaljujemo s kremastim piščancem po normandijsko in hitrimi svaljki s kislim zeljem. Proti koncu tedna nas čakata nekoliko drugačna lazanja z rdečim zeljem ter preproste testenine z gobami, ki so pripravljene v dobrih dvajsetih minutah. Jedilnik za dni, ko si želimo nekaj toplega, domačega in predvsem dobrega.

Ponedeljek: Kavra

Enolončnica, ki jo poznamo tudi pod imenom bloška trojka ali kolerava. Odlična slovenska jed na žlico.

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Kavra, odlična slovenska jed na žlico

Torek: Piščanec po normandijsko

Kremasta, dišeča obara, ki preseneti z bogatim okusom. Ta recept je fantastičen tudi v tem, da ga lahko pripravimo na različne načine: z več tekočine bo obara, z manj bo odlična polivka za testenine ali krompirjev pire.

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Piščanec po normandijsko: božanska obara z jabolki, slanino in jabolčnikom

Sreda: Svaljki s kislim zeljem in mesom

Hitro kosilo iz ponvice. Za odličen okus bodo poskrbeli koščki suhe mesnine, pa najsi bodo to kocke slanine ali kaj drugega, na koncu pa bo vse skupaj povezala sladka smetana.

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Okusno kosilo s kislim zeljem, ki bo na mizi v 20 minutah

Četrtek: Lazanja z rdečim zeljem

Obilno potresemo z naribanim parmezanom in pekač porinemo v pečico za 30 minut, da se hrustljavo zapeče. Postrežemo z zeleno solato.

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Lazanja z rdečim zeljem

Petek: Testenine z gobami

Včasih za dobro kosilo ne potrebujemo veliko – le ponev, pest preprostih sestavin in dobrih dvajset minut. Te bogato kremaste testenine so prav takšno kosilo za dušo: hitro pripravljeno in polno okusa po zapečenih gobah, česnu, timijanu in parmezanu.

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Testenine z gobami: hitro, kremasto in božansko (VIDEO)

Datum Objave: 2.11.2026 ob 08:11

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