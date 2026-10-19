Tedenski jedilnik: To so kosila, zaradi katerih obožujemo jesen

Pripravili smo pet idej za jesenska kosila, od piščančje obare in bučnih makaronov do pastirske pite in riževega narastka.

Ta teden bomo zato kuhali nekoliko bolj krepko, a še vedno dovolj preprosto, da nam ne bo treba vsega popoldneva preživeti za štedilnikom. Začeli bomo z gosto piščančjo obaro, si privoščili kremaste bučne makarone s sirom in se posladkali z riževim narastkom, ki nas vedno znova spomni na otroštvo. Na jedilniku bosta tudi imenitna pastirska pita in losos s hrustljavo skorjico, ki bo poskrbel za nekoliko lahkotnejši zaključek tedna.

Ponedeljek: Gosta piščančja obara

Obaro lahko pripravite tudi z mesom piščančjih prsi, a se bo kuhala kar nekaj časa manj in zato tudi ne bo razvila take gostote. Prav tako meso s kostjo pomaga do večje globine okusa.

Torek: Bučni makaroni s sirom

V bučni mac & cheese se zakopljemo, ko je še vroč. Na krožnik čmoknemo žlico sočnega narastka, po njem potresemo pečene bučne koščke, zraven pa postrežemo osvežilno solato.

Sreda: Naš najboljši recept za rižev narastek

Puhast in ne preveč sladek košček čudovito zaokroži kosilo z enolončnico in prebudi spomine na otroštvo. Obljubljam, da ta recept prepriča tudi tiste, ki tej jedi niste preveč naklonjeni.

Četrtek: Hitro pripravljena pastirska pita

Polna posoda radosti: spodaj omaka iz mletega mesa in zelenjave, zgoraj pa slasten krompirjev pire.

Petek: Losos s hrustljavo skorjico na topli solati

Lososa na topli solati lahko pripravimo tako za kosilo kot večerjo, saj je res enostavno in hitro nared, zelo lepo pa se shrani v hladilniku in počaka tudi do naslednjega dne.