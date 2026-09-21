Tedenski jedilnik: TOP 5 jedi, ki jih obožujemo, ko pride jesen

Ko se dnevi ohladijo, zadišijo jedi, ki pogrejejo in spomnijo na domače okuse. Ta teden kuhamo preprosto, sezonsko in zelo slastno.

Ponedeljek: Korenčkova juha s pšeničnim zdrobom

Slastna juhica, ki se je razveselijo tudi najmlajši. Ponudimo z žlico kisle smetane in črnim sezamom. Za bolj lačne ne bo odveč še kos popečenega kruha s sirom.

Torek: Ta hitre zeljne krpice

Moderna različica, ki omogoča, da si uteho iz otroštva skuhamo tudi med tednom. Krpice narežemo kar iz kupljenega testa za lazanjo.

Sreda: Gobov golaž

Postrežemo s črnim kruhom, lahko pa tudi s polento, krompirjem ... Če želite samostojno jed na žlico ali ste dodali preveč vode, poskusite v jed zakuhati malo leče ali ajdove kaše.

Četrtek: Kruhov narastek z jesensko zelenjavo

S skledo solate je lahko odlična glavna jed, prileže pa se tudi kot priloga k mesnim jedem. Naš jesenski hit.

Petek: Bučna pita iz vlečenega testa

Če ste siti ponavljanja bučnih juh, je tu en preprost in poceni recept, ki se te dni bliskovito hitro širi po spletu. Zelo hitro lahko pripravimo bučno pito, ki jo lahko postrežemo za malico, kosilo ob skledi solate ali pa dodamo kot prilogo h glavni jedi.