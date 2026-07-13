Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik: Vse v ponev, potem pa naravnost na mizo (5 kosil iz ene ponve)

Ta teden smo se posvetili jedem iz enega lonca. FOTO: alvarez/Getty Images
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Ker si poleti želimo čim manj časa preživeti za štedilnikom, smo tokrat pripravili tedenski jedilnik s petimi recepti, pri katerih boste umazali le eno ponev ali lonec, na mizo pa kljub temu postavili okusna in raznolika kosila.

Ponedeljek: Lazanja v eni ponvi

Ena ponev, nič plastenja, poln okus: hitra lazanja, ki navduši z bogatim okusom, čeprav ni pripravljena v pečici.

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Lazanja v eni ponvi: hitro kosilo brez pečice in brez kupa posode (recept z naše kuharske delavnice)

Torek: Piščanec z orzom iz enega lonca

Mehko in okusno piščančje meso s krema­sto testeninsko prilogo ter mlado špinačo in sočnimi paradižniki je pripravljeno zelo hitro in samo v eni posodi.

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Nedeljsko kosilo: piščanec z orzom iz enega lonca

Sreda: Najboljša poletna rižota z bučkami

Tokrat bomo bučke zapakirali v italijansko klasiko, poletno rižoto. Brez mesa, saj. bodo v glavni vlogi bučke. 

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Najboljša poletna rižota z bučkami

Četrtek: Boranija

Tale boranja je najbolj slastna iz ostankov mesa z žara, pripravljena pa je vsega skupaj v 40 minutah. 

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Boranija

Petek: Poletna pica iz ponve

Ko termometer skoči čez trideset in se kuhinja spremeni v savno, se nam še zdaleč ne ljubi prižigati pečice. Ampak priznajmo – želja po pici ne izgine nikoli, pa naj bo poletje, zima ali karkoli vmes.

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Poletna pica brez peke obstaja in naredimo jo v manj kot 10 minutah

Datum Objave: 13.7.2026 ob 06:07

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