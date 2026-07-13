Tedenski jedilnik: Vse v ponev, potem pa naravnost na mizo (5 kosil iz ene ponve)
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Ker si poleti želimo čim manj časa preživeti za štedilnikom, smo tokrat pripravili tedenski jedilnik s petimi recepti, pri katerih boste umazali le eno ponev ali lonec, na mizo pa kljub temu postavili okusna in raznolika kosila.
Ponedeljek: Lazanja v eni ponvi
Ena ponev, nič plastenja, poln okus: hitra lazanja, ki navduši z bogatim okusom, čeprav ni pripravljena v pečici.
Torek: Piščanec z orzom iz enega lonca
Mehko in okusno piščančje meso s kremasto testeninsko prilogo ter mlado špinačo in sočnimi paradižniki je pripravljeno zelo hitro in samo v eni posodi.
Sreda: Najboljša poletna rižota z bučkami
Tokrat bomo bučke zapakirali v italijansko klasiko, poletno rižoto. Brez mesa, saj. bodo v glavni vlogi bučke.
Četrtek: Boranija
Tale boranja je najbolj slastna iz ostankov mesa z žara, pripravljena pa je vsega skupaj v 40 minutah.
Petek: Poletna pica iz ponve
Ko termometer skoči čez trideset in se kuhinja spremeni v savno, se nam še zdaleč ne ljubi prižigati pečice. Ampak priznajmo – želja po pici ne izgine nikoli, pa naj bo poletje, zima ali karkoli vmes.
Datum Objave: 13.7.2026 ob 06:07