Tedenski jedilnik: Vse v ponev, potem pa naravnost na mizo (5 kosil iz ene ponve)

Ker si poleti želimo čim manj časa preživeti za štedilnikom, smo tokrat pripravili tedenski jedilnik s petimi recepti, pri katerih boste umazali le eno ponev ali lonec, na mizo pa kljub temu postavili okusna in raznolika kosila.

Ponedeljek: Lazanja v eni ponvi

Ena ponev, nič plastenja, poln okus: hitra lazanja, ki navduši z bogatim okusom, čeprav ni pripravljena v pečici.

Torek: Piščanec z orzom iz enega lonca

Mehko in okusno piščančje meso s krema­sto testeninsko prilogo ter mlado špinačo in sočnimi paradižniki je pripravljeno zelo hitro in samo v eni posodi.

Sreda: Najboljša poletna rižota z bučkami

Tokrat bomo bučke zapakirali v italijansko klasiko, poletno rižoto. Brez mesa, saj. bodo v glavni vlogi bučke.

Četrtek: Boranija

Tale boranja je najbolj slastna iz ostankov mesa z žara, pripravljena pa je vsega skupaj v 40 minutah.

Petek: Poletna pica iz ponve

Ko termometer skoči čez trideset in se kuhinja spremeni v savno, se nam še zdaleč ne ljubi prižigati pečice. Ampak priznajmo – želja po pici ne izgine nikoli, pa naj bo poletje, zima ali karkoli vmes.