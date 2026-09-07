Tedenski jedilnik z Brino: Od viralne solate do golaža v pol ure

Raznolika tedenska kosila prinašajo vse od lahkih in svežih jedi do nasitnih klasik, azijskih okusov ter hrustljavih zelenjavnih idej.

Ponedeljek: Hrustljava testeninska solata s piščancem

Viralni recept, ki združuje kremnost, svežino in nepričakovano hrustljav dodatek iz pečenih testenin, navduši z okusom in teksturo.

Torek: Golaž v pol ure

Goveji golaž iz ekonom lonca je pripravljen v le 30 minutah. Preprost recept, ki daje bogat okus kot pri dolgem, počasnem kuhanju.

Sreda: Pad thai

Pad thai, priljubljena jed tajske kuhinje, je sinonim za popolno harmonijo sladkega, kislega, slanega in rahlo pikantnega okusa.

Četrtek: Mesne kroglice iz pečice

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki so brezčasna klasika, ki navdušuje s svojo preprostostjo in bogatim okusom.

Petek: Ocvrte bučke v pahljači

Jed je zunaj zlato hrustljava, znotraj mehka in sočna, privlačna oblika pa poskrbi za pravi »uau« učinek na krožniku. Ocvrte bučke v pahljači postrežemo na posteljici aromatične paradižnikove omake in vse skupaj posujemo z naribanim parmezanom in baziliko.