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Tedenski jedilnik z Brino: Od viralne solate do golaža v pol ure

Brina Robinik Kobal FOTO: Sonja Ravbar
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Raznolika tedenska kosila prinašajo vse od lahkih in svežih jedi do nasitnih klasik, azijskih okusov ter hrustljavih zelenjavnih idej.

Ponedeljek: Hrustljava testeninska solata s piščancem

Viralni recept, ki združuje kremnost, svežino in nepričakovano hrustljav dodatek iz pečenih  testenin, navduši z okusom in teksturo.

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Hrustljava testeninska solata s piščancem, ki je obnorela splet – upravičeno (VIDEO)

Torek: Golaž v pol ure

Goveji golaž iz ekonom lonca je pripravljen v le 30 minutah. Preprost recept, ki daje bogat okus kot pri dolgem, počasnem kuhanju.

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Golaž v pol ure (VIDEO)

Sreda: Pad thai

Pad  thai, priljubljena jed tajske kuhinje, je sinonim za popolno harmonijo sladkega, kislega, slanega in rahlo pikantnega okusa.

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Kako naredimo pad thai (VIDEO)

Četrtek: Mesne kroglice iz pečice

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki so brezčasna klasika, ki navdušuje s svojo preprostostjo in bogatim okusom.

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Mesne kroglice iz pečice (VIDEO)

Petek: Ocvrte bučke v pahljači

Jed je zunaj zlato hrustljava, znotraj mehka in sočna, privlačna oblika pa poskrbi za pravi »uau« učinek na krožniku. Ocvrte bučke v pahljači postrežemo na posteljici aromatične paradižnikove omake in vse skupaj posujemo z naribanim parmezanom in baziliko.

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Ocvrte bučke v pahljači: najboljši recept tega poletja, ki je navdušil tudi nas (VIDEO)

Datum Objave: 7.9.2026 ob 06:09

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