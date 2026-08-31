Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Tedenski jedilnik z Mirjam: Recepti, zaradi katerih bo vrnitev v rutino okusnejša

Mirjam Grilc FOTO: Sonja Ravbar
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Ta teden kuhamo z Mirjam Grilc: od džuveč riža in hitrih testenin do gratiniranih palačink, slivovih cmokov in omlete.

Ponedeljek: Džuveč riž iz pečice

Džuveč  riž z ajvarjem, pisano zelenjavo in pelati se speče kar v pečici. Preprosta klasika, polna okusa in prijetne nostalgije.

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Džuveč riž iz pečice: Skrivnost polnega okusa je v ajvarju (VIDEO)

Torek: 15-minutne testenine z gamberi in bučko

Preprost recept za hitro kosilo z okusom morja in našo najljubšo poletno zelenjavo.

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15-minutne testenine z gamberi in bučko: kremaste in neustavljivo dobre (VIDEO)

Sreda: Gratinirane palačinke s piščancem

Mehke palačinke, sočen piščančji  nadev in kremast bešamel se v pečici povežejo v preprosto, a zelo okusno kosilo, ki navduši brez zapletene priprave. Za zraven pa ne pozabite na skledo solate.

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Gratinirane palačinke s piščancem (VIDEO)

Četrtek: Slivovi cmoki

Ni konca poletja brez slivovih cmokov! Najraje jih zamesim z zdrobom, saj se nam zdi, da se nam tako pripravljeni najbolj topijo v ustih.

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Slivovi cmoki s karamelno omako (VIDEO)

Petek: Omleta iz sladkega krompirja in šetraja

Krompirjeva tortilja ali omleta je izjemno priljubljena v Španiji. Mi smo ji nadeli nova oblačila, tako da smo namesto navadnega krompirja uporabili sladkega, začinili pa smo jo z zeliščem naših babic.

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Omleta iz sladkega krompirja in šetraja

Datum Objave: 31.8.2026 ob 08:08

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