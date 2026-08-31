Tedenski jedilnik z Mirjam: Recepti, zaradi katerih bo vrnitev v rutino okusnejša
Ponedeljek: Džuveč riž iz pečice
Džuveč riž z ajvarjem, pisano zelenjavo in pelati se speče kar v pečici. Preprosta klasika, polna okusa in prijetne nostalgije.
Torek: 15-minutne testenine z gamberi in bučko
Preprost recept za hitro kosilo z okusom morja in našo najljubšo poletno zelenjavo.
Sreda: Gratinirane palačinke s piščancem
Mehke palačinke, sočen piščančji nadev in kremast bešamel se v pečici povežejo v preprosto, a zelo okusno kosilo, ki navduši brez zapletene priprave. Za zraven pa ne pozabite na skledo solate.
Četrtek: Slivovi cmoki
Ni konca poletja brez slivovih cmokov! Najraje jih zamesim z zdrobom, saj se nam zdi, da se nam tako pripravljeni najbolj topijo v ustih.
Petek: Omleta iz sladkega krompirja in šetraja
Krompirjeva tortilja ali omleta je izjemno priljubljena v Španiji. Mi smo ji nadeli nova oblačila, tako da smo namesto navadnega krompirja uporabili sladkega, začinili pa smo jo z zeliščem naših babic.