Ajvar, lutenica ali pinđur: poznate razliko?

Vsi so iz pečene zelenjave in vsi so odlični na kosu kruha, a med njimi ni tako preprostih meja, kot se zdi; kako jih prepoznamo in zakaj recept za nobenega od njih ni zares zabetoniran.

Kaj bi bil balkanski žar brez njih? Žlica ajvarja ob čevapčičih, lutenica ob pečenem mesu ali pinđur ob vročem kruhu in siru – ti zelenjavni namazi niso le mimobežna spremljava, ampak tisti dodatek, ki mesu in drugim jedem dodajo sladkobo, kislino, pikantnost in okus po pečeni zelenjavi. Odlično se podajo tudi k pečenemu krompirju, zelenjavi z žara, različnim sirom ali kot namaz v sendvičih, če nismo ravno za meso.

Toda kaj pravzaprav loči ajvar od lutenice in pinđurja? Če bi jih razvrščali tako natančno kot francoske omake, bi se hitro znašli v težavah. Vsi trije so člani balkanske kuhinje, njihovi recepti pa niso strogo zapovedani. Od kraja do kraja, od družine do družine, od kuhinje do kuhinje se spreminjajo razmerja med papriko, paradižnikom, jajčevci, česnom, oljem in začimbami.

Najbolj prepoznaven je ajvar, pri katerem je paprika nesporna glavna igralka. Tradicionalno ga pripravljamo iz pečenih rdečih paprik, ki jih olupimo, očistimo in nato dolgo pražimo oziroma kuhamo, da se zgostijo in dobijo značilen sladkast, globok, skoraj dimljen okus. Ajvar je navadno gost in precej gladek. Lahko je blag ali pekoč, nekateri recepti pa mu dodajo tudi jajčevce.

Razmerja med papriko, paradižnikom, jajčevci, česnom, oljem in začimbami so različna.

Kaj bi balkanski žar brez namazov iz zelenjave? FOTO: Igor​ Zaplatil

Lutenica, tudi ljutenica, je praviloma bolj živahna. Poleg paprike ima pomembno vlogo paradižnik, pogosto tudi česen in pekoča paprika. Zato je okus bolj kiselkast, začinjen in pogosto pekoč, tekstura pa nekoliko bolj groba. A tudi tukaj velja: pekočina ni obvezna in recepti se med seboj razlikujejo.

Pinđur je med vsemi morda najbolj rustikalen. Pogosto združuje papriko, paradižnik in jajčevce, zelenjava pa ostane bolj grobo sesekljana ali zmleta. Namesto povsem gladkega namaza dobimo nekaj, kar bolj spominja na gosto, počasi kuhano mešanico pečene zelenjave.

Če jih dobimo na mizi brez etikete, si lahko pomagamo s preprostim pravilom: gladek, gost in izrazito paprikast namaz je najverjetneje ajvar; bolj paradižnikov, začinjen in pogosto pekoč lutenica; bolj grob, rustikalen namaz z različnimi koščki zelenjave pa pinđur.

Toda pri tem ne gre za kulinarično policijsko kontrolo. Če je ajvar bolj grob, pinđur bolj gladek ali lutenica sploh ni pekoča, to še ne pomeni, da je nekdo zamenjal kozarce. Balkanska kuhinja je polna regionalnih različic in domačih receptov, imena pa se ponekod uporabljajo precej ohlapno. Zato jih je bolje razumeti kot tri sorodne sloge priprave zelenjavnih namazov kot pa tri strogo predpisane recepte. Pravzaprav šteje le, ali jih bomo s kruhom z užitkom pomazali do zadnje pike.