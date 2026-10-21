Odprta Kuhinja
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Odprta Kuhinja

Ali moramo kostanj pred peko res vedno namakati (in kakšna je razlika, če ga ne)

Kar nekaj trikov obstaja, ki obljubljajo lažje in hitrejše lupljenje. FOTO: Anjelika Gretskaia/Getty Images
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Nekateri ga pred peko za uro ali dve namočijo v vodi, drugi ga le zarežejo in takoj spečejo. Kaj je bolje in kdaj se namakanja res ne splača izpustiti?

Vsako gospodinjstvo ima svoje skrivnosti za pripravo popolnega pečenega kostanja in različic je vsaj toliko kot nasvetov za pripravo popolnega jabolčnega zavitka. Medtem ko ga nekateri pred peko vztrajno namakajo v vodi, ga drugi le zarežejo in takoj spečejo. Odgovor na vprašanje, ali se ga res splača namakati, zato ni povsem enoznačen.

Kdaj lahko namakanje mirne vesti izpustimo?

Kot pojasnjujejo kulinarični viri, lahko namakanje mirne vesti izpustimo pri svežem kostanju, ki se še ni izsušil. Če smo v gozdu torej nabrali košarico tega jesenskega ploda, ki je težak, ima gladko in sijočo lupinico, brez plesni in vidnih poškodb, namakanje lahko preskočimo, si bomo pa delo olajšali s tem, da za enakomernejšo peko izberemo take, ki so približno enake velikosti.

Če se le da, izberemo plodove podobne velikosti, saj bo peka precej bolj enakomerna. FOTO: Liliya Krueger/Getty Images
Če se le da, izberemo plodove podobne velikosti, saj bo peka precej bolj enakomerna. FOTO: Liliya Krueger/Getty Images

Kaj se spremeni, če kostanj namočimo?

Če pri sveže nabranem kostanju, ki se še ni izsušil, namakanje ni potrebno, je toliko bolj zaželeno v primeru plodov, ki že nekaj časa potrpežljivo čakajo na svoj trenutek. Glavna prednost namakanja je namreč povezana prav z vlago, saj se voda med segrevanjem spremeni v paro, kar pomaga ohranjati sredico mehko in olajša ločevanje notranje kožice. V tem primeru v kostanj najprej zarežemo, nato pa ga namakamo uro do dve in spečemo po ustaljenem postopku. 

Namakanje kostanja se še posebej priporoča v primeru, ko ta ni svež in je že malce izsušen. FOTO: Alexander Spatari/Getty Images
Namakanje kostanja se še posebej priporoča v primeru, ko ta ni svež in je že malce izsušen. FOTO: Alexander Spatari/Getty Images

Namakanje ne nadomesti zarezovanja

Čeprav lahko v številnih zapisih, ki obljubljajo popolno zapečen kostanj, preberemo, da namakanje prav tako pomaga pri lažjem in boljšem lupljenju, to nikakor ne nadomešča zarezovanja. Koraka imata namreč dve različni nalogi, saj namakanje pomaga pri teksturi in lupljenju, zareza pa omogoča uhajanje pare med peko. Če lupine ne prerežemo, lahko naraščajoči tlak povzroči pokanje kostanja, zato vedno zarežemo vsak plod, ne glede na to, ali smo ga prej namakali. 

Italijanski kostanj pred pečenjem še pokuhajo

Na portalu La Cucina Italiana opisujejo tudi kombinirani postopek priprave kostanja v ponvi: Najprej ga vsaj eno uro namakamo, nato zarežemo in približno deset minut kuhamo v rahlo osoljeni vodi. Odcejen kostanj prestavimo v ponev iz nerjavnega jekla ali litega železa ter ga približno deset minut pečemo pokritega na šibkem ognju. Nato pokrovko odstranimo, ogenj povečamo in kostanj ob pogostem obračanju pečemo še približno deset minut, da se lupina lepo zapeče. Na koncu ga za deset minut zavijemo v vlažno krpo, saj ga bomo tako lažje olupili. 

Datum Objave: 23.10.2026 ob 06:10

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Kaja Berlot
Kaja BerlotVestna ustvarjalka besedno začinjenih misli z zvezdicami, kuharica, ki recepte bere zgolj kot predloge, in strastna ljubiteljica solat v vseh mogočih (in nemogočih) kombinacijah. Če bi bila zelenjava, bi bila verjetno rukola – rahlo pikantna, polna karakterja in vedno zanimiva.
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