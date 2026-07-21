Ali se splača zamrzniti paradižnik? Da, a številni naredijo to napako

Kuhanje paradižnikove mezge ni edini način, kako shraniti presežek paradižnika. Tokrat smo se posvetili zamrzovanju in trikom, ki zagotavljajo, da bo rezultat takšen, kot mora biti.

Iz paradižnika najprej pripravljamo solato, potem skuhamo kakšne tri različne omake za testenine, iz njega spečemo galeto, prijateljem podarimo polno vrečko plodov, ... A vseeno pa jih je kar naenkrat na kuhinjskem pultu spet za celo skledo.

In takrat se pojavi vprašanje: jih lahko zamrznemo?

Če ste že kdaj odmrznili cel paradižnik, je bil prvi vtis verjetno precej klavrn. Namesto čvrstega, sočnega ploda vas je pričakala mehkega razvodenela gmota in obljubili ste si, da se tega načina shranjevanja nikoli več ne boste lotili. Toda resnica je ravno nasprotna - paradižnik je namreč ena najboljših vrtnin za zamrzovanje, le poznati moramo nekaj pravil.

Tri drobni triki, ki naredijo veliko razliko Paradižnik pred zamrzovanjem vedno dobro osušimo. Manj kot bo odvečne vode, manj ledenih kristalov bo nastalo na površini.

Odstranimo peclje in trše zelene dele in si s tem pozimi prihranimo nekaj dela.

Vrečke napolnemo čim bolj na tanko, da se hitreje zamrznejo, zavzamejo manj prostora in se tudi precej hitreje odtalijo.

Napaka ni v zamrzovanju, ampak v pričakovanju

Največja napaka je, da od odmrznjenega paradižnika pričakujemo svežo teksturo. Tega ne bo. Paradižnik namreč vsebuje več kot 90 odstotkov vode in ko zamrzne, se v njegovih celicah oblikujejo ledeni kristali, ki porušijo njihovo strukturo. Zato po odmrzovanju izgubi čvrstost in spusti precej tekočine, toda okus ostane praktično enak.

Prav zato je odličen za vse jedi, pri katerih bi ga tako ali tako skuhali. Omake, mineštre, rižote, golaži, šakšuka, pice, zelenjavni kariji ali domača paradižnikova juha – pri vseh teh jedeh bomo razliko med svežim in zamrznjenim paradižnikom komaj opazili.

Ga je treba pred zamrzovanjem olupiti?

Na hitro: ne. Če zamrznemo cele paradižnike, jih ni treba blanširati ali lupiti, saj lupina, ko ga pustimo nekaj časa počivati na pultu, skoraj sama odstopi.

Cele, narezane ali kar v omako?

Odvisno od tega, kako kuhamo. Če radi pripravljamo juhe ali omake, so celi paradižniki odlična izbira, saj jih pozimi preprosto stresemo naravnost v lonec. Če pogosto kuhamo rižote, zelenjavne omake ali enolončnice, jih je bolj praktično narezati že poleti. Še bolj priročna rešitev pa je osnovna paradižnikova omaka brez začimb; zrele paradižnike na hitro pokuhamo, pretlačimo in zamrznemo v manjših porcijah, tako jo pozimi lahko vsakič začinimo drugače – enkrat z baziliko, drugič z origanom, tretjič z dimljeno papriko.

Češnjev paradižnik je kot nalašč za zamrzovanje. Biti pa mora lepo zrel, preden ga zapakiramo in postavimo na hladno. FOTO: Nick Rains/Getty Images

Kateri paradižniki se najbolje obnesejo?

Najlepše rezultate dajejo popolnoma zreli, zdravi in čvrsti plodovi. Mesnate sorte, kot so volovsko srce, san marzano ali druge »omakarske« sorte, so odlične za mezgo in omake, češnjevce pa lahko zamrznemo kar cele. Pozimi jih potem stresemo neposredno v pekač ali ponev, med peko bodo popokali sami, njihov sladek okus pa bo ostal presenetljivo intenziven.

Koliko časa zdrži?

Če je dobro zapakiran, bo najboljšo kakovost ohranil približno eno leto, zato je pametno, da vrečke označimo z datumom.