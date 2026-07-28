Ali v paradižnikovo omako sodi sladkor? Odgovor ni tako preprost

Leto je naokoli in ob pripravi filanih oziroma polnjenih paprik se zopet krešejo mnenja: sladkor v omako da ali ne? Ob tem se zdi, da je vprašanje zakaj celo drugotnega pomena. Nas pa je zanimalo ravno to: kako na omako vpliva sladkor in kako ostale sestavine, ob tem pa smo naleteli še na dilemo glede čebule. Jo dodati ali ne?

Sladkor seveda ni nikakršna čarovnija in njegova naloga ni, da bi odstranil kislost paradižnika, saj tega ne more. Kislina ostane, le naše brbončice jo zaradi sladkega okusa zaznajo kot bolj uravnoteženo. Če je paradižnik bolj kisel ali je mezga manj kakovostna, lahko že majhen ščepec sladkorja naredi veliko razliko.

Še posebno je to izrazito pri karameliziranem sladkorju, ki ga poznajo številni tradicionalni recepti. Žlico sladkorja počasi stopimo na maščobi, da dobi zlato rjavo barvo, nato dodamo paradižnik. Omaka ne bo postala le sladkasta, ampak bo dobila tudi nekoliko globlji, pražen okus in značilno barvo. In prav to je okus, ki ga povezujemo s kuhinjo naših babic. Ta nostalgična tehnika ni nastala po naključju, temveč iz nuje. Včasih namreč paradižnik ni bil vedno tako sladek in aromatičen kot danes, domače mezge pa so bile pogosto bolj kisle. Karameliziran sladkor je bil zato preprost način, kako iz skromnejših sestavin ustvariti bolj zaokroženo jed.

Karamelizirani sladkor prikrije kislost paradižnika. FOTO: Gmvozd/Getty Images

Čebula namesto sladkorja

Namesto sladkorja lahko uporabimo čebulo, ki jo prav tako najdemo v številnih receptih. Počasi prepražena namreč razvije naravno sladkobo in omaki doda globino ter žametno teksturo. Med dolgotrajnim kuhanjem se skoraj razpusti in postane del omake; saj vemo, kako gre to pri golažu. Zaradi dobro pripravljene čebulne osnove postane dodajanje sladkorja povsem nepotrebno.

Zelo počasi pražena čebula poskrbi za gostoto in sladkobo. FOTO: Milan Krasula/Getty Images

Zdaj pa še zadnji ampak! Nekateri recepti namreč ne vsebujejo niti sladkorja niti čebule. Omaka zgolj iz paradižnika in nekaj začimb je lahkotna in ima izrazit okus po samem paradižniku, kar ima tudi svoj čar. Seveda pa je pogoj, da uporabimo res zrel paradižnik polnega okusa.

Če potegnemo črto, v sodobni kulinariki torej ne govorimo več o tem, ali je sladkor v omaki pravilen ali napačen. Pomembnejši so kakovost sestavin, način priprave in ravnotežje okusov. Dober paradižnik, počasi prepražena čebula in dovolj dolgo kuhanje lahko naredijo čudovito omako brez dodanega sladkorja. Če pa je paradižnik bolj kisel, bo majhen ščepec sladkorja povsem na mestu.