Bučkini cvetovi: poletna sestavina, ki jo pri nas še vedno mečemo stran (z idejami, kako jih uporabiti)

Medtem, ko v sezoni bučk mrzlično iščemo recepte za plodove, pogosto spregledamo pravi kulinarični zaklad: njihove cvetove.

V Italiji, Franciji in Mehiki so bučkini cvetovi sezonska poslastica, ki jo v restavracijah strežejo kot delikateso. Ker imajo nežen, rahlo sladek okus, ki spominja na mlade bučke, jih lahko uporabimo v pripravi številnih poletnih jedi, zato je pravzaprav škoda, da jih pri nas še vedno prepogosto obtrgamo in zavržemo.

Kateri cvetovi so užitni?

Užitni so tako moški kot ženski cvetovi, vendar je razlika, katere naberemo, za rastlino ogromna. Moški cvetovi rastejo na dolgih, tankih steblih in ne tvorijo plodov – prav ti so zato najbolj primerni za kulinariko, saj njihovo obiranje ne vpliva na pridelek. Ženski cvetovi pa rastejo neposredno na mladi bučki, kar pomeni, da če cvet uporabimo, se plod ne bo razvil.

Kako jih nabirati?

Bučkini cvetovi so izjemno nežni in imajo zelo kratko življenjsko dobo, zato je najbolje, da jih nabiramo zgodaj zjutraj, ko so še odprti in jih uporabimo še isti dan. Pred pripravo jih le nežno speremo pod hladno vodo in odstranimo prašnike v notranjosti cveta, saj ti lahko pustijo rahlo grenak priokus.

Zakaj jih imajo kuharski mojstri tako radi?

Italijanski kuharski mojstri bučkine cvetove pogosto opisujejo kot eno najbolj elegantnih poletnih sestavin. Zaradi njihovega nežnega okusa jih ne obremenjujejo z močnimi začimbami, temveč jih kombinirajo z blagimi siri, zelišči in oljčnim oljem.

To so najboljši načini uporabe:

1. Polnjeni in ocvrti bučkini cvetovi so italijanska klasika

To je verjetno najbolj znan recept z bučkinimi cvetovi.

Potrebujemo

12 bučkinih cvetov

150 g rikote

100 g mocarele

1 žlica naribanega parmezana

nekaj lističev bazilike

sol in poper

Za testo

100 g moke

približno 150 ml mineralne vode

ščepec soli

Priprava

V posodi zmešamo rikoto, mocarelo, parmezan in sesekljano baziliko ter z maso previdno napolnimo cvetove. Iz moke in mineralne vode pripravimo redko testo, nato pa vsak cvet pomočimo vanj in ga na hitro ocvremo v vročem olju.

Bučkine cvetove najbolj poznamo po italijanskem receptu, po katerem jih napolnimo s sirom in ocvremo. FOTO: Yulia Naumenko/Getty Images

2. Surovi v solati

Marsikdo ne ve, da so bučkini cvetovi odlični tudi surovi. Lahko jih preprosto natrgamo po paradižnikovi solati, burrati ali pa po krožniku s svežimi breskvami in mocarelo.

3. V testeninah

Na oljčnem olju prepražimo česen, dodamo natrgane cvetove in jih vmešamo v testenine skupaj z lupinico limone in parmezanom. Tako lahko na hitro ustvarimo drugačno in elegantno poletno večerjo, h kateri se bomo z veseljem vračali.

4. V frtalji

Cvetove grobo narežemo in jih skupaj s svežimi zelišči in kozjim sirom dodamo v razžvrkljana jajca.

5. Bučkini cvetovi na pici

Bučkine cvetove tik pred koncem peke razporedimo po beli pici z mocarelo, rikoto in lupinico limone. Ker so zelo nežni, potrebujejo le minuto ali dve toplote, da dokončno razvijejo okus.

Z bučkinimi cvetovi lahko okrasimo tudi pico. Najboljši so v kombinaciji s sirom in lupinico limone. FOTO: Mint Images/Getty Images/Mint Images RF

Česa pri pripravi ne smemo narediti?

Kot poudarjajo kulinarični mojstri, so bučkini cvetovi najboljši, ko se z njimi ne ukvarjamo preveč. Najpogostejša napaka je, da cvetove prekuhamo, da jim dodajamo preveč začimb ali pa da jih pripravimo vnaprej. Gre namreč za izredno nežno sestavino, ki ne potrebuje veliko, da jedi doda okus in videz poletja.