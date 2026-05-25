Če imate na vrtu drobnjak, nikar ne zavrzite cvetov: iz njih namreč nastane čudovit domači kis

Drobnjak že razveseljuje s svojimi nežno vijoličastimi cvetovi. In če navadno ne vemo točno, kaj z njimi početi, je tu ideja, kako jih lahko uporabimo.

Cvetovi drobnjaka so namreč odlična sestavina za eno najlepših in najbolj podcenjenih pomladnih ozimnic – za drobnjakov kis. Na uredništvu nas je sprva prepričal zaradi neverjetne rožnate barve, kasneje pa še zaradi nežne čebulne arome, ki odlično popestri lahke zelenjavne jedi.

Cvetovi drobnjaka so več kot le pomladna dekoracija

Če smo do zdaj v namazih in omletah navadno uporabljali le drobnjakova stebla, se lahko letos opogumimo in na krožnikih presenetimo s cvetovi. So namreč popolnoma užitni in imajo nežnejši in bolj cvetlični okus kot zeleni deli rastline, tudi nekoliko spominjajo na mlado čebulo.

Z mirno vestjo jih torej lahko uporabimo kot del (užitne) dekoracije na solatah, jajčnih jedeh, mesnih krožnikih ali rižotah, še bolj pa vas bodo očarali namočeni v kis, v katerega bodo postopoma začeli oddajati aromo in barvo. Zeliščarji pravijo, da so za pripravo takšnega kisa najboljši sveži, ravno odprti cvetovi, zato je pravi čas za pripravo prav zdaj.

Kakšen kis uporabiti?

Če smo vas z idejo navdušili, potem se boste morda vprašali, kateri kis je smiselno uporabiti. Če želimo tisti pravi okus in intenzivno rožnato barvo, večina kulinaričnih avtorjev priporoča uporabo belega vinskega kisa, jabolčnega kisa ali rižev kis.

Beli vinski kis velja za nekakšno zlato sredino, saj ima dovolj nežno aromo, da ne prekrije cvetličnega okusa drobnjaka, hkrati pa lepo ohrani njegovo barvo. Prav tako lahko uporabimo tudi jabolčni kis, še posebej, če imamo radi nekoliko bolj sadno, mehkejšo aromo, vendar bo zaradi svoje jantarne barve končna barva manj izrazita.

Tudi klasični alkoholni kis bo sicer deloval, vendar številni kulinarični avtorji opozarjajo, da je njegov okus pogosto nekoliko preoster za tako nežne cvetove.

Drobnjakov kis je ena najlepših in najbolj enostavnih oblik pomladne ozimnice. FOTO: VICUSCHKA/Getty Images

Najlepša različica nastaja počasi

Osnovni postopek je izredno preprost. Cvetove drobnjaka najprej nežno speremo, saj se v njih pogosto skrivajo drobne žuželke. Nato jih ohlapno naložimo v čist steklen kozarec in prelijemo s kisom, tako da so cvetovi popolnoma potopljeni. Večina receptov priporoča, da kozarec nato za en do tri tedne postavimo v hladen in temen prostor.

Že po nekaj urah začne kis spreminjati barvo, po dnevu ali dveh pa postane skoraj žareče rožnat. Aroma se medtem razvija počasi: dlje, kot bomo pustili cvetove v kisu, bolj izrazit bo okus. Ko smo z aromo zadovoljni, kis precedimo skozi gosto cedilo, gazo ali kavni filter in ga prelijemo v čisto steklenico.

Obstaja tudi hitrejša metoda

Nekateri recepti priporočajo tudi toplo metodo, pri kateri kis pred uporabo nežno segrejemo – skoraj do vretja – in z njim prelijemo cvetove. To pospeši ekstrakcijo okusa in barve, zato je kis pripravljen že v nekaj dneh, a večina kulinaričnih avtorjev vseeno poudarja, da hladna, počasna metoda ustvari bolj eleganten in kompleksnejši okus.

Kako ga lahko še popestrimo?

Ko enkrat osvojimo osnovni recept, se nam hitro odpre ogromno možnosti. Nekateri v kis dodajo še nasekljan drobnjak za intenzivnejšo aromo, pehtran, poper, zelo lepo pa delujejo tudi kombinacije z drugimi užitnimi cvetovi.

Za kaj ga potem uporabljamo?

Uporabimo ga lahko v vseh jedeh, v katerih bi tudi sicer uporabili vinski kis. Odličen bo vinaigrette v kombinaciji drobnjakovega kisa, oljčnega olja, gorčice in nekaj soli, čudovito pa se poda tudi h krompirjevi solati, jajčnim jedem, špargljem, kumaram, redkvicam, slasten je v domači majonezi, za hitre vložnine, kot zaključek hladnim poletnim juham, ali pa ga preprosto pokapljamo čez pečeno zelenjavo.