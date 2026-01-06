Če je vaš tzatziki vedno voden, potem naslednjič poskusite tole

Tzatziki je ena tistih jedi, ki na prvi pogled deluje skoraj preveč preprosto, da bi jo lahko pokvarili. Ampak dejstvo je, da je končni rezultat pogosto preveč voden.

Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste v dobri veri pripravili okusen tzatziki, ga postavili v hladilnik in po eni uri ugotovili, da se je v posodi nabralo precej vode, da je jogurt izgubil kremasto teksturo, omaka pa je svoj bogati in svež okus zamenjala za plehko razmočeno teksturo. Dobra novica je, da težava skoraj nikoli ni v receptu, slaba pa, da ste krivec najverjetneje vi.

Kumare namreč vsebujejo ogromno vode. In prav ta voda je razlog, da se tzatziki po kratkem času spremeni v redko omako. Največja napaka je, da kumare preprosto naribamo in jih takoj vmešamo v jogurt. Te čez čas spustijo vodo, voda pa se potem vmeša v preliv. Kuharji zato skoraj vedno naredijo dodaten korak in kumare po ribanju posolijo.

Naribane kumare damo v cedilo, jih rahlo posolimo in pustimo stati približno 15 do 30 minut, da sol začne iz njih vleči odvečno vlago. In prav to je ključno za gosto in kremasto teksturo.

Potem pride pa še najpomembnejši del.

Kumare moramo res dobro ožeti. Ko kumare odcedimo, jih dodatno stisnemo v čisti kuhinjski krpi, gazi ali celo med dlanmi. Presenetilo vas bo, koliko tekočine bo izteklo.

Najbolj pomembno je, da kumare najprej posolimo, nato pa jih dobro odcedimo in ožamemo. FOTO: ediebloom/Getty Images

Grški jogurt ni marketinški trik

Za res dober tzatziki je pomemben tudi jogurt. Klasični tekoči jogurti vsebujejo precej več sirotke in imajo manj beljakovin, zato omaka hitreje postane redka, pravi grški jogurt pa je gostejši, bolj kremast in stabilen.

Če torej uporabljamo navaden jogurt, si lahko pomagamo tako, da ga pred uporabo za nekaj ur odcedimo skozi gazo ali gosto cedilo. Tako odstranimo odvečno tekočino in dobimo veliko bolj bogato teksturo.

Česen potrebuje čas

Sveže nariban česen je na začetku pogosto agresiven in oster, v dobrem tzatzikiju pa mora delovati mehko, skoraj zaokroženo. Zato mnogi kuharji priporočajo, da česen najprej zmešamo z limoninim sokom ali oljčnim oljem in ga pustimo nekaj minut stati. Okus bo tako postal bolj nežen, omaka pa bolj uravnotežena.

Oljčno olje ni le za okus

Veliko ljudi olje doda le simbolično, vendar ima pomembno vlogo tudi pri teksturi. Dobro ekstra deviško oljčno olje pomaga povezati sestavine in ustvari bolj svilnat občutek v ustih. Tzatziki zato deluje bolj polno in manj vodeno.

Tzatziki potrebuje počitek

Tako kot mnoge dobre omake tudi tzatziki postane boljši po krajšem počitku. Ko se okusi povežejo, česen nekoliko umiri, kumare pa prepojijo jogurt s svojo svežino, postane omaka veliko bolj harmonična. Strokovnjaki priporočajo, da ga pripravimo vsaj pol ure pred serviranjem.

Tudi zelišča niso nepomembna

Koper je klasična izbira, a pomembno je, da ga ne dodamo preveč, saj njegova aroma hitro prevlada. Nekateri grški kuharji ga celo izpustijo in pustijo, da pridejo bolj do izraza kumare, česen in jogurt. Z meto lahko dodamo svežino, posebej poleti, vendar mora ostati le subtilen poudarek.