Čistilni servisi opozarjajo: pri čiščenju kuhinjskih ploščic nikar ne delajte teh napak

Ker se madeži za štedilnikom ne bodo odstranili sami, so nam nekaj dobrih načinov, kako se jih lotiti, priporočili čistilni servisi.

Vsaka kuhinja ima svojo bojno cono in pri večini je to ravno prostor za štedilnikom. Tam se preko mesecev nabirajo drobne kapljice olja, paradižnikova omaka, madeži karija, zelenjavnih juh in golaža, vse skupaj pa na steni ustvari trdovraten mastni film, ki ga, glede na izkušnje čistilnih servisov, pogosto opazimo takrat, ko je že prepozno. Kot pojasnjujejo čistilni servisi, se mast na vertikalnih površinah namreč nabira precej bolj neopazno kot na pultu ali štedilniku, zato jo ljudje običajno opazijo šele takrat, ko postane površina že rahlo lepljiva ali ko fuge začnejo spreminjati barvo.

Dobra novica je, da večina teh madežev ni trajnih, slaba pa, da pri kuhinjskih ploščicah običajno ne pomaga samo hitro brisanje z univerzalnim čistilom.

Zakaj so fuge skoraj vedno največji problem?

Ploščice same po sebi običajno niso tako občutljive, veliko večjo težavo pa predstavljajo fuge. Ker so porozne, vase postopoma vpijajo maščobo, paro, pigmente iz hrane in drobne delce umazanije. Zanje so še posebej problematični omake na osnovi paradižnika, karija in paprike, pa tudi olje in sladkorni sirupi, ki se med kuhanjem rahlo karamelizirajo in ustvarijo lepljiv film. Čistilni strokovnjaki pa ob tem še opozarjajo, da toplota ob štedilniku ta proces še pospeši, saj pomaga maščobi, da se dobesedno zapeče v površino fug.

Največja napaka? Agresivna čistila in grobo drgnjenje

Veliko ljudi pri čiščenju kuhinjskih ploščic brez pravega premisleka poseže po najmočnejšem čistilu, belilu ali grobi gobici. A profesionalci opozarjajo, da to pogosto naredi več škode kot koristi. Preveč agresivna čistila namreč lahko poškodujejo zaščitne premaze, razjedajo fuge ali pustijo madeže na ploščicah, posebej pri občutljivejših materialih. Tudi zelo grobe gobice ali trde krtače lahko površino sčasoma opraskajo in jo naredijo še bolj dovzetno za nabiranje maščobe.

Strokovnjaki zato veliko raje priporočajo uporabo tople vode, detergenta za posodo in krpice iz mikrovlaken.

Najboljši način za čiščenje kuhinjskih ploščic je sprotno čiščenje. FOTO: Julija Erofeeva/Getty Images

Zakaj detergent za posodo pogosto deluje bolje?

Detergenti za pomivanje posode so narejeni prav s tem namenom, da razgrajujejo maščobo. In ker je največji problem kuhinjskih ploščic ravno mastni film, tam pogosto delujejo bolje kot druga univerzalna čistila. Strokovnjaki zato priporočajo, da površino najprej obrišemo s toplo vlažno krpo, nato pa uporabimo blag detergent za posodo in krpo iz mikrovlaken. Čistilo pred čiščenjem pustimo na površini delovati nekaj minut, saj se tako začne maščoba raztapljati predhodno, čiščenje pa nato zahteva precej manj sile.

Soda bikarbona je skoraj vedno najboljša ideja

Ko fuge postanejo res temne ali mastne, čistilni servisi zelo pogosto priporočajo uporabo paste iz sode bikarbone in vode. Kot pojasnjujejo, gre za eno najbolj preverjenih metod za kuhinjske fuge, saj soda deluje dovolj nežno, da ne poškoduje površine, hkrati pa pomaga razgraditi mastne obloge. Pasto preprosto nanesemo na fuge, pustimo nekaj minut in nato nežno zdrgnemo z mehko krtačko ali staro zobno ščetko.

Pomembno pa je, da pri čiščenju ne uporabljamo pretirane sile, saj lahko agresivno drgnjenje fuge poškoduje in se sčasoma lahko začnejo krušiti ali pokati.

Masten film, ki se nabere na površini kuhinje, je navadno izredno trdovraten. FOTO: Juana Mari Moya/Getty Images

Kaj pa kis?

Kis je eden najbolj priljubljenih domačih trikov za čiščenje kuhinje in v določenih primerih res dobro deluje. Pri keramičnih ali glaziranih ploščicah ga lahko uporabimo razredčenega z vodo, pri trdovratnih madežih pa ga lahko zmešamo tudi v pasto sode bikarbone. Njegovi uporabi se moramo izogniti le pri čiščenju kamna, marmorja, granita in drugih občutljivih materialov, saj lahko kislina poškoduje površino ali odstrani zaščitne premaze.

Najboljši nasvet: sprotno čiščenje Profesionalni čistilni servisi pogosto poudarjajo, da največ naredimo s tem, da maščobe ne pustimo predolgo na steni. Svež mastni madež je običajno precej enostavno odstraniti, ko pa se več mesecev plast za plastjo nabirajo olje, para in prah, nastane trdovratna plast kuhinjske maščobe, ki jo je bistveno težje očistiti.

Lahko fuge zaščitimo?

Ja in čistilni servisi to tudi priporočajo. Ker so fuge porozne, jih lahko zaščitimo s posebnimi impregnacijami oziroma premazi, ki zmanjšajo vpijanje maščobe in madežev. To je posebej uporabno pri svetlih fugah, kjer se umazanija zelo hitro pozna. Takšen zaščitni premaz naj bi na fuge nanašali enkrat letno, še posebej na obremenjenih delih kuhinje.